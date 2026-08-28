«ЭлНетМед» оптимизирует сервис телемедицинских консультаций платформы N3.Health

Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, обновила функциональность сервиса «Телемедицинские консультации». Подписание информированного добровольного согласия (ИДС) с пациентом перед консультацией стало доступно непосредственно в интерфейсе сервиса. Также запущен специальный короткий маршрут внедрения ТМК, позволяющий минимизировать время на интеграцию и обеспечить быстрый старт телемедицинских консультаций в медицинских организациях. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Договоры, согласия на обработку персональных данных и информированные добровольные согласия теперь подписываются при проведении онлайн-консультаций без подключения дополнительных сервисов. Ранее для этого использовался отдельный сервис «N3.Health электронное подписание документов». Это обеспечивает удобство для врача и пациента, а также снижает операционную нагрузку на клинику. Сервис предоставляет единый интерфейс для проведения консультации и подписания всех необходимых документов, а также оптимизирует затраты на внедрение телемедицины, которая полностью соответствует законодательным требованиям.

Новый функционал доступен в рамках личного кабинета для пациентов и врачей «Мила», разработанного «ЭлНетМед». Перед началом телемедицинской консультации медицинская организация оформляет необходимый пакет документов, который врач заверяет электронной подписью. Пациент авторизуется в личном кабинете «Мила» через портал «Госуслуги» и также ставит простую электронную подпись с аутентификацией ЕСИА. Документы доступны врачу и пациенту онлайн в любое время. Сервис предоставляет защищенные каналы связи для проведения телемедицинской консультации в разных форматах: видео, чат, аудио-звонок. По завершении консультации протокол в автоматическом режиме может быть выгружен в ЕГИСЗ для соблюдения лицензионных требований.

Специальный короткий маршрут внедрения ТМК разработан для минимизации времени на интеграцию сервиса в инфраструктуру медицинской организации. Он позволяет клиникам быстро и легитимно развернуть телемедицинские консультации: по защищенным каналам, с аутентификацией участников через ЕСИА, регистрацией протокола консультации в ЕГИСЗ и электронным подписанием ИДС.

«Оптимизация сервиса ТМК с возможностью подписания ИДС перед консультацией и запуск короткого маршрута внедрения позволяют медицинским организациям сократить время на интеграцию и обеспечить полное соответствие регуляторным требованиям. Телемедицина, ЭДО с пациентами, выгрузка данных в ЕГИСЗ, аутентификация через ЕСИА работают как части единого удобного решения на базе платформы N3.Health. Разрабатывая цифровые сервисы для частной медицины, мы хотим, чтобы они помогали пациентам быстро получать квалифицированную помощь, а врачам давали современный и надежный инструмент, который упрощает их работу и обеспечивает возможность оперативно сопровождать пациентов в процессе их лечения», — отметил Максим Орлов, руководитель направления ТМК, компании «ЭлНетМед», интеграционная платформа N3.Health.