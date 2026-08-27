CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Витте Консалтинг» предложит клиентам платформу Proceset для интеллектуальной автоматизации

Компания «Витте Консалтинг» (входит в ГК «Айтеко») и российский вендор «Инфомаксимум» заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «Витте Консалтинг» будет участвовать во внедрении и реализации цифровой платформы Proceset, и оказывать услуги в области процессной аналитики. Об этом CNews сообщили представители ГК «Айтеко».

Партнерство объединит экспертизу «Витте Консалтинг» в автоматизации систем управления предприятием и организационных изменений с аналитикой бизнес-процессов (Process Mining) и бизнес-операций (Task Mining). Компания специализируется на внедрении, разработке и сопровождении корпоративных систем, в том числе решений для управления производством, финансами, логистикой и персоналом.

Proceset позволяет восстанавливать реальный ход бизнес-процессов на основе данных корпоративных информационных систем и действий сотрудников. Платформа помогает выявлять отклонения, задержки, избыточные операции и другие источники потерь, рассчитывать трудозатраты и оценивать потенциал оптимизации и автоматизации.

В проектах «Витте Консалтинг» процессная аналитика может использоваться как инструмент диагностики перед изменением корпоративных систем и как средство контроля результатов после внедрения. Это позволит заказчикам принимать решения об автоматизации на основе фактических данных.

«Заказчикам важно не просто внедрить очередной ИТ-инструмент, а получить основу для управляемых изменений. Для этого необходимо видеть, как процессы выполняются на практике: где возникают задержки, дублируются операции и расходуются лишние ресурсы. Proceset формирует такую картину на основе фактических данных, а экспертиза «Витте Консалтинг» позволяет переводить результаты анализа в конкретные изменения корпоративных систем и процессов управления», — сказал Артем Акопов, генеральный директор «Витте Консалтинг».

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД
Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД безопасность

Стороны будут совместно развивать проекты, охватывающие диагностику процессов, внедрение инструментов процессной аналитики и дальнейшую реализацию инициатив по повышению операционной эффективности.

«Ценность процессной аналитики не ограничивается визуализацией процессов и поиском отклонений. Бизнесу важно понимать, какие изменения действительно дадут максимально возможный экономический результат. Proceset помогает находить точки потерь и оценивать потенциал улучшений, а экспертиза «Витте Консалтинг» — реализовывать эти изменения на практике и масштабировать их на уровне компании», — сказал Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google меняет правила установки Android-приложений. Что делать?

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября

Бигтех в каске: зачем промышленной компании искусственный интеллект

В море вышел первый полностью российский тяжелый подводный беспилотник

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще