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В небе над Енисеем: дроны «Аэромакса» поработают на выборах в Красноярском крае

Группа компаний «Аэромакс» заключила соглашение с Центральной избирательной комиссией России об участии в эксперименте по использованию беспилотников для доставки избирательной документации в труднодоступные населенные пункты Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аэромакс».

Доставка будет осуществляться на беспилотной авиационной системе самолетного типа «Аэромакс А-5» с возможностью вертикального взлета и посадки. За 15-20 минут беспилотники доставят груз туда, где наземному транспорту требуется пять-семь часов пути.

«Доступность выборов – это не только наличие избирательных участков, но и возможность своевременно обеспечить их всем необходимым. Современные технологии помогают решать эту задачу в самых разных условиях, в том числе там, где расстояния, природные особенности и транспортная инфраструктура делают традиционную логистику сложной», – отметил член ЦИК Анатолий Сысоев.

Для ГК «Аэромакс» проект имеет особое значение. Компания обладает опытом применения беспилотных авиационных систем для мониторинга инфраструктуры, обработки сельхозполей, доставки грузов. Однако доставлять избирательные бюллетени «Аэромаксу» предстоит впервые.

«Для нас это не просто очередной полет, а весьма важный проект с высокой ответственностью и общественным доверием. Он демонстрирует, что новые технологии востребованы не только в коммерческих или промышленных целях, но и для решения общественно значимых задач. Мы хотим показать, что беспилотная авиация способна эффективно работать в реальных условиях, приносить пользу и улучшать качество жизни людей», – сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса ГК «Аэромакс» Валерий Пащенко.

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Ожидается, что применение беспилотных аппаратов позволит сократить затраты на логистику и обеспечение безопасности при доставке избирательной документации, а также повысит оперативность передачи данных в вышестоящие избирательные комиссии.

По завершению церемонии подписания соглашения состоялась рабочая встреча с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой. Стороны обсудили технологические возможности, а также расширение географии применения беспилотников в рамках Единого дня голосования в 2027 г.

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