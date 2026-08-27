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«Рег.облако» перевел доступ к нейросетям на оплату по токенам

Российский провайдер облачных и Bare metal решений «Рег.облако» обновил ИИ-платформу, добавив модель оплаты по фактически потребленным токенам. Сервис объединяет доступ к большим языковым моделям и инструментам для прикладных сценариев при работе с нейросетями. Платформа адресована компаниям и разработчикам, которые внедряют генеративный ИИ, но не хотят самостоятельно разворачивать и обслуживать инфраструктуру для инференса. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Обновление ИИ-платформы «Рег.облака» выходит на фоне четырехкратного роста рынка, когда уже более половины российских компаний используют ИИ-сервисы в бизнес-процессах. Несмотря на введение оплаты по токенам, работа с ресурсоемкими выделенными GPU-серверами в «Рег.облаке» сохранится для задач, где критичны приватный контур, полный контроль над инфраструктурой и локальное хранение данных. А новый формат закрывает другой класс задач: быстрый доступ к LLM через API или браузер без аренды GPU, настройки инференса и поддержки вычислительных ресурсов.

Модели на платформе доступны для запросов в режиме 24/7, поэтому пользователю не нужно ждать запуска инфраструктуры или развертывания. Работу с LLM можно начать сразу через OpenAI-совместимый API или Sandbox UI, а оплата списывается только за фактически обработанные токены.

На старте в «Рег.облаке» доступны более 30 моделей для разных сценариев работы с ИИ, в том числе GPT 5.5, Claude Sonnet 5, Gemini 3.1 Pro, Kimi K2.6 и Qwen 3.7 Max. Линейка включает универсальные модели для генерации и анализа текста, решения для работы с кодом, поиска по документам, мультимодальных задач, глубоких исследований, сложных рассуждений и обработки больших контекстов.

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«Облачный рынок переходит от экспериментов с генеративным нейросетями к его регулярному применению в бизнес-процессах, и наша задача — сделать доступными технологии для компаний любого уровня и масштаба. Именно эту задачу решает обновленная ИИ-платформа «Рег.облака»: она дает единую точку доступа к моделям и инструментам, снижая инфраструктурный порог входа в ИИ», — отметил Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.облака».

Пользователи могут создавать и управлять своими API-ключами, тестировать разные модели, отслеживать статистику использования и контролировать расход входящих и исходящих токенов.

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