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«Первый Бит» обеспечил компании «Текомхим» ускорение обработки заказов на 25% и рост оборачиваемости склада на 10%

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по сквозной автоматизации складских процессов производителя бытовой химии ООО «Текомхим». Время обработки заказов сократилось на 25%, а оборачиваемость складских запасов выросла на 10%. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Проект не только повысил скорость отбора и отгрузки, но и создал легко масштабируемую архитектуру, которую можно быстро тиражировать на новые площадки. Теперь каждый заказ и рейс отслеживаются в режиме реального времени на всех этапах логистики.

До модернизации ключевые складские процессы «Текомхим» уже были автоматизированы с помощью «1С:ERP» и мобильного решения «Mobile SMARTS: Склад 15». Однако выбор серий, контроль статусов, а также координация рейсов и отборов по-прежнему во многом зависели от действий сотрудников.

Сборщикам ежедневно приходилось искать нужную серию на ТСД в длинных списках по номенклатуре — это замедляло работу и провоцировало ошибки. Логистам не хватало единого документа, который связывал бы заказы, задания на перевозку и отгрузки, из-за чего много времени уходило на восстановление полной картины статусов заказов. Значительная часть рутинных операций, включая смену статусов и формирование упаковочных листов, выполнялась операторами в «1С» вручную, что создавало риски задержек при пиковых нагрузках.

Специалисты компании «Первый Бит» в Санкт-Петербурге пересобрали логику склада вокруг документа «Задание на перевозку». Именно он стал центральным звеном, объединившим отбор, подпитку, маркировку и отгрузку в единый сквозной процесс.

Для удобства сборщиков полностью переработали алгоритм работы с сериями на ТСД: теперь при сканировании товара нужная партия подставляется автоматически, а список доступных серий фильтруется по фактическим остаткам. Это практически исключило ошибки и заметно ускорило отбор.

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«Особенностью проекта стала глубокая интеграция мобильного решения и учётной системы на уровне бизнес-логики. Мы перенесли все кастомные доработки заказчика в обновлённую конфигурацию без единой потери. Благодаря продуманной архитектуре “Текомхим” получил не просто автоматизированный склад, а масштабируемый актив — теперь этот опыт можно тиражировать на любые новые площадки за считанные дни», — отметила руководитель проектов компании «Первый Бит» в Санкт-Петербурге Катерина Лескова.

В результате обновления складской логики, время сбора каждого рейса сократилось на 15–20%, а количество ошибок при выборе партий снизилось до единичных случаев. Логисты получили онлайн-доступ к статусам каждого задания на перевозку — от назначения до фактической отправки. Доля ручных операций по оформлению документов уменьшилась, что высвободило ресурс операторов и повысило устойчивость всего процесса.

Сегодня склад «Текомхим» работает как единый предсказуемый механизм с полной прослеживаемостью движения товара.

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