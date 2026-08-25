CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК автоматизировали 25-метровый манипулятор

В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК перевели 25-метровый манипулятор в полностью автоматический режим. Оборудование на участке отделки 100-метровых рельсов самостоятельно перемещает прокат со сверлильно-отрезных станков на рольганг — без участия оператора. Об этом CNews сообщили представители дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа.

Раньше манипулятор работал в полуавтоматическом режиме: операторы посменно следили за перемещением металла по камерам и мониторам, определяли очередность загрузки и контролировали безопасность зоны.

Специалисты «ЕвразТехники» написали алгоритм, который анализирует загрузку трех сверлильно-отрезных станков и выбирает оптимальный маршрут выгрузки. Система сама прогнозирует, где быстрее сформируется пачка проката, и отправляет манипулятор в нужную точку. Все входы в зону работы оснастили пультами доступа и электрическими замками — проход возможен только при полной блокировке механизма. Дополнительные датчики фиксируют любое перемещение персонала: если человек окажется в опасной зоне, оборудование мгновенно останавливается. Манипулятор также получил функции самодиагностики и самокалибровки.

manipulyator700.jpg

Пресс-служба дивизиона «Сибирь» ЕАРАЗа
В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК автоматизировали 25-метровый манипулятор

Цифровизация выступает важным инструментом в достижении цели по росту производительности труда, замене тяжелого ручного труда машинами и механизмами, созданию современных и безопасных рабочих мест.

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google меняет правила установки Android-приложений. Что делать?

Печатные платы высшего класса к 2030 году будут выпускать 10 российских заводов

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Троих экс-полицейских посадили за кражу криптовалюты на 30 миллионов со счетов биржи Garantex

Как сделать систему оплаты понятной сотрудникам розницы

Новый процессор IBM для мейнфреймов умеет выполнять код IBM Z и Arm одновременно и без эмуляции

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще