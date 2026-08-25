В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК автоматизировали 25-метровый манипулятор

В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК перевели 25-метровый манипулятор в полностью автоматический режим. Оборудование на участке отделки 100-метровых рельсов самостоятельно перемещает прокат со сверлильно-отрезных станков на рольганг — без участия оператора. Об этом CNews сообщили представители дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа.

Раньше манипулятор работал в полуавтоматическом режиме: операторы посменно следили за перемещением металла по камерам и мониторам, определяли очередность загрузки и контролировали безопасность зоны.

Специалисты «ЕвразТехники» написали алгоритм, который анализирует загрузку трех сверлильно-отрезных станков и выбирает оптимальный маршрут выгрузки. Система сама прогнозирует, где быстрее сформируется пачка проката, и отправляет манипулятор в нужную точку. Все входы в зону работы оснастили пультами доступа и электрическими замками — проход возможен только при полной блокировке механизма. Дополнительные датчики фиксируют любое перемещение персонала: если человек окажется в опасной зоне, оборудование мгновенно останавливается. Манипулятор также получил функции самодиагностики и самокалибровки.

Пресс-служба дивизиона «Сибирь» ЕАРАЗа В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК автоматизировали 25-метровый манипулятор

Цифровизация выступает важным инструментом в достижении цели по росту производительности труда, замене тяжелого ручного труда машинами и механизмами, созданию современных и безопасных рабочих мест.