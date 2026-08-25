CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация
|

Более 80% пермяков ждут от ИТ-компаний практических советов по цифровой безопасности

МТС и онлайн-платформа «Авито» представили результаты совместного исследования цифровой грамотности в России, в том числе и в Пермском крае. По данным аналитиков, каждый пятый житель Пермского края старше 45 лет совершает покупки в интернете практически ежедневно, а 56% пермяков считают заботу о цифровой безопасности старшего поколения важной семейной ценностью. При этом 82% опрошенных жителей региона уверены, что цифровые компании должны помогать людям защищаться в сети с помощью понятных практических рекомендаций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самыми популярными советами, которые жители Пермского края дают своим старшим родственникам, стали: правило не передавать личные данные третьим лицам (54%), отказ от предоплаты при онлайн-покупках (39%) и предупреждение о недопустимости перехода по подозрительным ссылкам (33%). Также в топ вошли рекомендации использовать сложные пароли с двухфакторной аутентификацией (22%), сравнивать цены с рыночными (21%) и совершать покупки только на проверенных площадках (19%).

Жители Пермского края старше 45 лет чаще всего обращаются за помощью к детям, внукам и знакомым в освоении конкретных приложений и сервисов — об этом сказали 49% опрошенных этой возрастной группы. Еще 19% просят помочь разобраться с интернетом и смартфоном в целом, 15% обращаются за помощью при совершении сделок, а 14% — при поиске товаров и услуг. Также респонденты просят помощи в настройке сервисов защиты от злоумышленников (10%) и объяснении, как распознавать обман в сети (5%).

Наиболее востребованным форматом обучения для пермяков старшего возраста оказались короткие и понятные видеоинструкции — их выбрали 73% респондентов. Также популярны практические занятия и мастер-классы (29%), наглядные памятки с крупным шрифтом (27%) и помощь близких (19%).

«Наше исследование показало: жители Пермского края активно используют цифровые сервисы, и молодежь здесь особенно чувствительна к безопасности своих родителей — 56% респондентов 18–44 лет уже применяют инструменты на основе искусственного интеллекта для защиты в сети. Именно поэтому мы сделали ставку на семейные сценарии: в этом году запустили функцию уведомлений о нежелательных звонках для близких — теперь любой абонент в Пермском крае может в реальном времени получать сигнал, если его пожилому родственнику звонит злоумышленник. Результат говорит сам за себя: только за первые шесть месяцев 2026 года наши сервисы предотвратили более 12 млн таких звонков для людей старше 65 лет по всей стране, и доля пермяков в этой статистике постоянно растет. Ежедневно мы выявляем и блокируем сотни миллионов попыток нежелательных контактов, создавая надежную цифровую среду для каждого абонента — от школьников до пенсионеров», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бигтех в каске: зачем промышленной компании искусственный интеллект

В России вводят балльную систему для оборудования по производству печатных плат

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

«Яндекс» тестирует покупки товаров через умные ТВ

Как сделать систему оплаты понятной сотрудникам розницы

Российским производствам печатных плат не хватает сырья

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще