Selectel усиливает ИИ-платформу новой функциональностью в кaталоге моделей

Selectel, российский независимый провайдер ИT-инфраструктуры, обновил каталог ИИ-моделей (Foundation Models Catalog) для работы с большими языковыми моделями. Об этом CNews сообщил представитель Selectel.

Обновления усиливают возможности платформы для корпоративных заказчиков: компания обеспечила приватный доступ к моделям, пополнила каталог продвинутыми генеративными моделями, а также расширила возможности для построения геораспределенных систем за счет добавления нового региона ru-6. Эти изменения позволят бизнесу быстрее запускать ИИ-решения, снижать операционные расходы и соблюдать стандарты информационной безопасности при работе с чувствительными данными.

Каталог ИИ-моделей входит в состав ИИ-платформы Selectel — экосистемы сервисов для обучения и запуска генеративных моделей, которая помогает компаниям ускорить интеграцию ИИ-решений. Это дает бизнесу возможность использовать большие языковые модели, инструменты агентской разработки и другие ИИ-технологии без необходимости самостоятельной настройки ИТ-инфраструктуры, существенно снижая технические барьеры на пути к внедрению инноваций.

Теперь сервис стал доступен в новом отказоустойчивом регионе на базе трех независимых зон доступности. Клиенты могут развернуть два одинаковых инференс-сервиса в разных зонах доступности и строить мультирегиональные схемы, снижая риски простоя за счет геораспределенности инфраструктуры.

При создании инференс-сервиса теперь можно выбрать тип доступа: публичный (через интернет) или приватный (доступ только внутри приватной сети пользователя, без выхода трафика в интернет). Компании смогут легко подключить свои дата-центры к инфраструктуре Selectel с помощью услуги Direct Connect и направлять запросы к каталогу ИИ-моделей. Это позволит бизнесу с повышенными требованиями к безопасности работать с моделями в изолированном контуре, что особенно актуально для финансовых, медицинских и государственных организаций, обрабатывающих чувствительные данные.

Каталог пополнился новыми моделями в квантизации NVFP4, которая повышает производительность при незначительном снижении точности. Технология оптимизирована под GPU поколения Blackwell, что позволяет запускать ресурсоемкие модели на компактных конфигурациях. Стали доступны модели семейства Qwen с максимальным размером контекста — 262 тыс. токенов, что позволяет работать с большими документами и долгими агентскими сценариями с сохранением высокой точности. В ближайшее время появятся и другие популярные модели в квантизациях FP8 и NVFP4, оптимизированные под GPU, которые доступны в новом регионе ru-6.