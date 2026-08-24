Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечивают учебные заведения страны высокотехнологичным оборудованием

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» наращивает производство высокотехнологичного оборудования для детских садов, школ, колледжей и вузов. Резиденты площадки выпускают интерактивные панели, цифровые лаборатории, лазерные станки и обучающие наборы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на территории столичной особой экономической зоны создана современная база для производства высокотехнологичного учебного оборудования. Продукция резидентов входит в реестр Министерства промышленности и торговли и официальный перечень Министерства просвещения для комплектации российских школ. Инновационные разработки активно экспортируются в другие государства, включая Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Армению», — отметил Максим Ликсутов.

В июле 2026 г. компания «Некс-Т» запустила первую в стране роботизированную линию по производству жидкокристаллических модулей. В перспективе они могут лечь в основу интерактивных комплексов и другого оборудования для школ. Сегодня предприятие выпускает более 45 типов устройств: флагманские интерактивные панели, мониторы, моноблоки, детские интерактивные столы и проекторы. Различными интерактивными комплексами резидента оснащены более 120 тыс. учебных классов по всей стране.

Компания «Научные развлечения» выпускает образовательные наборы для подготовки к выпускным экзаменам. Например, набор по химии для учеников девятого класса охватывает всю школьную программу. С его помощью учащийся может самостоятельно проводить качественные реакции на определение катионов и анионов, работать с индикаторами, осваивать методы разделения смесей и очистки веществ. Набор по физике позволяет собрать работающие электрические цепи, измерить ускорение свободного падения и проверить закон сохранения энергии. Сегодня продукция резидента поставляется в образовательные учреждения более чем 70 регионов страны.

Предприятие «Лассард» обеспечивает колледжи и вузы роботизированными ячейками, а также станками для лазерной резки, сварки, гравировки и маркировки. Компания разработала решение «Лазерный класс». В него входят средства индивидуальной защиты, контрольно-измерительные приборы, расходные материалы и методические рекомендации. Предприятием также создан специальный симулятор — виртуальный тренажер, который учит лазерной резке и гравировке. Студенты управляют мощностью лазера, скоростями обработки деталей и другими операциями.

Компания «Академия-Т» специализируется на выпуске спортивного, профилактического и лечебного питания. Для детей от 11 лет предприятие предлагает протеиновое питание без искусственных подсластителей и красителей. Продукт обогащен витаминами и минеральными веществами, которые помогают поддерживать здоровье и иммунную систему ребенка.