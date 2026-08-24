CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Медицинский ИИ-ассистент «Яндекса» стал доступен всем врачам

«Яндекс» открыл доступ к бета-версии своего медицинского ИИ-ассистента всем медработникам. Теперь сверяться с ним при принятии решений может любой медик, а не только сотрудники клиник — партнеров «Яндекса». Ассистент всегда под рукой — он работает даже на личных устройствах, а обращаться к нему можно в любой момент: например, на обходе или во время клинического разбора. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ассистент позволяет быстро уточнять информацию в верифицированных источниках и будет полезен врачам разных специальностей. Скажем, терапевту он поможет проверить, совместимы ли друг с другом назначенные препараты, а неврологу — уточнить порядок обследований после впервые возникшего эпилептического приступа. Помощник также пригодится для расчета клинических показателей — в него встроены более 20 специализированных калькуляторов и шкал. К примеру, пульмонолог может оценить степень тяжести внебольничной пневмонии у пациента по шкале CURB-65, а затем сверить схему лечения с актуальными клиническими рекомендациями.

При составлении ответов ассистент опирается более чем на 1000 источников — это актуальные версии клинических рекомендаций, Международной классификации болезней, государственного реестра лекарственных средств, приказов Минздрава, нормативных актов и медицинских справочников.

В основе ассистента лежат технологии, доступные на платформе Yandex AI Studio. Их доработали с учетом специфики медицинских задач. Обработка запроса и составление ответа проходят в несколько этапов. Сперва запрос пропускается через классификатор — он отсекает обращения, не связанные с медициной, чтобы ассистент не выходил за рамки своих компетенций. Далее к обработке подключается роутер. Он определяет, к какому типу источников обратиться в поисках ответа — нормативным актам, лекарственным справочникам и так далее. Затем предварительно подходящие результаты попадают к реранкеру — модулю, который глубоко анализирует тексты документов и повторно ранжирует их по релевантности. Все это дает дополнительную защиту от ошибок и нейросетевых галлюцинаций.

Ассистент умеет давать ответы в двух форматах: кратком и полном. Краткий пригодится, когда нужно уточнить информацию на ходу, полный — когда хочется изучить тему в подробностях. В каждом ответе есть ссылки на источники.

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД
Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД безопасность

ИИ-ассистентом можно воспользоваться в вебе и приложении «Яндекс Мед» для Android — оно есть в RuStore. В будущем выйдет и версия для iOS.

Ранее работать с ассистентом могли только сотрудники клиник — партнеров «Яндекса». Им он доступен в составе комплексного решения, которое компания разрабатывает для медицинских организаций. В нем несколько модулей — например, один позволяет автоматически получать черновик протокола приема, а другой — мгновенно извлекать нужные сведения из электронной карты пациента.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

В России вводят балльную систему для оборудования по производству печатных плат

Зачем бизнесу HR-экосистема с супераппом

«Яндекс» тестирует покупки товаров через умные ТВ

Бигтех в каске: зачем промышленной компании искусственный интеллект

Российским производствам печатных плат не хватает сырья

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще