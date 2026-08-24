Медицинский ИИ-ассистент «Яндекса» стал доступен всем врачам

«Яндекс» открыл доступ к бета-версии своего медицинского ИИ-ассистента всем медработникам. Теперь сверяться с ним при принятии решений может любой медик, а не только сотрудники клиник — партнеров «Яндекса». Ассистент всегда под рукой — он работает даже на личных устройствах, а обращаться к нему можно в любой момент: например, на обходе или во время клинического разбора. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ассистент позволяет быстро уточнять информацию в верифицированных источниках и будет полезен врачам разных специальностей. Скажем, терапевту он поможет проверить, совместимы ли друг с другом назначенные препараты, а неврологу — уточнить порядок обследований после впервые возникшего эпилептического приступа. Помощник также пригодится для расчета клинических показателей — в него встроены более 20 специализированных калькуляторов и шкал. К примеру, пульмонолог может оценить степень тяжести внебольничной пневмонии у пациента по шкале CURB-65, а затем сверить схему лечения с актуальными клиническими рекомендациями.

При составлении ответов ассистент опирается более чем на 1000 источников — это актуальные версии клинических рекомендаций, Международной классификации болезней, государственного реестра лекарственных средств, приказов Минздрава, нормативных актов и медицинских справочников.

В основе ассистента лежат технологии, доступные на платформе Yandex AI Studio. Их доработали с учетом специфики медицинских задач. Обработка запроса и составление ответа проходят в несколько этапов. Сперва запрос пропускается через классификатор — он отсекает обращения, не связанные с медициной, чтобы ассистент не выходил за рамки своих компетенций. Далее к обработке подключается роутер. Он определяет, к какому типу источников обратиться в поисках ответа — нормативным актам, лекарственным справочникам и так далее. Затем предварительно подходящие результаты попадают к реранкеру — модулю, который глубоко анализирует тексты документов и повторно ранжирует их по релевантности. Все это дает дополнительную защиту от ошибок и нейросетевых галлюцинаций.

Ассистент умеет давать ответы в двух форматах: кратком и полном. Краткий пригодится, когда нужно уточнить информацию на ходу, полный — когда хочется изучить тему в подробностях. В каждом ответе есть ссылки на источники.

ИИ-ассистентом можно воспользоваться в вебе и приложении «Яндекс Мед» для Android — оно есть в RuStore. В будущем выйдет и версия для iOS.

Ранее работать с ассистентом могли только сотрудники клиник — партнеров «Яндекса». Им он доступен в составе комплексного решения, которое компания разрабатывает для медицинских организаций. В нем несколько модулей — например, один позволяет автоматически получать черновик протокола приема, а другой — мгновенно извлекать нужные сведения из электронной карты пациента.