ИИ-ассистент от «Домиленд» стал доступен жителям 100 тыс. квартир ГК «А101»

Теперь жители жилых комплексов ГК «А101» в Москве и Ленинградской области могут пользоваться ИИ-ассистентом, который помогает решать все бытовые вопросы в одном чате. Ассистенту достаточно написать сообщение в свободной форме, и он сам определит, что нужно сделать: создать заявку в УК, заказать гостевой пропуск, найти нужную информацию или передать показания по фото. «Домиленд», входящий в PropTech «Яндекса», запустил ИИ-ассистента в конце июля 2026 г., и уже через три недели решение было внедрено в жилом фонде ГК «А101». Об этом CNews сообщили представители PropTech «Яндекса».

ИИ-ассистент упрощает взаимодействие жителей с управляющей компанией. Пользователю не нужно искать отдельный раздел приложения или заполнять форму: достаточно описать вопрос или просьбу своими словами — текстом, голосовым сообщением или с помощью фотографии. Ассистент поймет намерение пользователя, выберет нужную категорию обращения и запустит соответствующий сценарий.

Жителям жилых комплексов ГК «А101» ИИ-ассистент чаще всего помогает заказывать гостевые пропуска и создавать заявки в управляющую компанию — например, вызвать сантехника или электрика, заказать подключение интернета в квартире или оставить заявку на остекление балкона.

Также ассистент умеет отвечать на популярные вопросы о ЖК: графике отключения воды, времени работы УК, правилах проведения шумных работ и тд. Новая функциональность появилась благодаря интеграции с модулем часто задаваемых вопросов — ассистент использует эту информацию в диалоге с жителями. Благодаря этому больше типовых запросов обрабатывается без участия оператора. Жители получают ответы быстрее, а сотрудники службы поддержки могут уделять больше времени запросам, которые требуют участия человека.

Цифровой помощник помогает УК снизить количество ошибок при маршрутизации обращений — он «понимает» намерение жителя и автоматически определяет нужную категорию запроса. Это позволяет сократить объем ручных операций сотрудников УК.

ИИ-ассистент работает в мобильном приложении «Домиленд+» и популярных мессенджерах. Решение создано на базе больших языковых моделей Yandex AI Studio. Управляющие компании могут подключить его по лицензионной модели как дополнительный сервис платформы «Домиленд».

Дарья Воронова, руководитель «PropTech Яндекса»: «Еще несколько лет назад цифровизация дома воспринималась как набор отдельных функций. Сегодня рынок движется к единой сервисной среде вокруг пользователя и его опыта проживания. ИИ-ассистент упрощает этот опыт: бытовые вопросы теперь можно решить через обычный диалог, без лишних действий и переключений между интерфейсами. Мы хотим, чтобы жители тратили меньше времени на решение повседневных задач и больше — на саму жизнь».

Татьяна Файнблит, директор внедрения цифровых сервисов ГК «А101»: «Традиционные приложения постепенно меняются: сервисов и услуг становится больше, запросы клиентов обрабатываются все быстрее. ГК «А101» выбрала для себя стратегию упрощения клиентского пути в приложении. Приложение использует разная аудитория: покупатели, жители, владельцы и арендаторы жилья и коммерческих помещений. Мы внедрили ИИ-ассистента от «Домиленд», чтобы пользователи тратили меньше времени на рутинные операции и поиск информации. Сервис также упрощает клиентский путь. С момента запуска решения 32% заявок на услуги УК и партнеров были созданы через ИИ-ассистента».