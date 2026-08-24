«Диасофт»: интеграцию с «1С» можно организовать без доработки конфигурации

Компания «Диасофт» представила подход к интеграции «1С» с корпоративными и внешними системами без изменения конфигурации «1С» с помощью платформы Digital Q.Integration. Для обмена данными предлагается использовать встроенную поддержку OData, а преобразование форматов, авторизацию и обработку ошибок вынести в интеграционный слой. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Интеграция с «1С» – это одна из наиболее часто встречаемых задач в корпоративных ИТ-ландшафтах. Систему нужно связывать с корпоративными приложениями компании, а также внешними сервисами: CRM, банками, ЭДО, маркетплейсами и другими системами. Зачастую таких систем бывает десятки. Стандартный путь состоит в доработке конфигурации «1С» под конкретную интеграцию. По словам экспертов «Диасофт», такой подход требует дополнительных затрат: необходим разработчик «1С», изменения ведут к постоянной кастомизации, каждое обновление системы становится риском, при котором обмен данными может быть нарушен и потребовать ручного исправления.

Специалисты компании «Диасофт» предлагают альтернативный пусть – подключениe через открытый протокол OData. «1С» поддерживает его «из коробки»: платформа сама генерирует REST-интерфейс с фильтрацией, выборкой полей, сортировкой и пагинацией, а для базового обмена данными не нужно писать код внутри конфигурации.

«Разница между двумя подходами – это, по сути, разница между разовой доработкой и предсказуемым процессом. Подключение через OData занимает часы, не затрагивает конфигурацию и тем самым снижает риск нарушения интеграции при ее обновлении. Сложность, связанная с авторизацией, преобразованием форматов и обработкой ошибок, остается на стороне интеграционного слоя», – сказал Виктор Овчинников, руководитель продукта Digital Q.Integration компании «Диасофт».

Такой подход особенно актуален для организаций со сложными или регламентированными конфигурациями «1С» – банков, государственных организаций, промышленных и энергетических компаний, ритейлеров.

В качестве примера эксперты показали интеграцию CRM-системы с «1С» через OData. Через интеграционный слой в системах синхронизируются данные о контрагентах, контактах, сделках, лидах и продуктовом каталоге; при этом для сопровождения канала обмена не требуется вносить изменения в конфигурацию «1С».