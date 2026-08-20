Сапсерфинг с интернетом: «МегаФон» усилил 4G на Аргазинском водохранилище

«МегаФон» обеспечил стабильное покрытие голосовой связи сети и доступ к мобильному интернету в селе Байрамгулово рядом с Аргазинским водохранилищем. Благодаря новому оборудованию ценители экоотдыха и сапов получили доступ к онлайн-сервисам на скорости до 110 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аргазинское водохранилище является самым крупным в Челябинской области. Это место пользуется популярностью у рыбаков, любителей сапсерфинга и отдыха на природе — на берегах искусственного водоема расположены многочисленные базы отдыха и кемпинги. Посещают водохранилище и жители соседних Свердловской и Курганской областей.

Популярность места подтверждает обезличенная статистика «МегаФона»: с начала августа 2026 г. в Байрамгулово передали объем данных, сопоставимый с загрузкой более 400 тыс. фото. Наиболее активными днями стали суббота и воскресенье, когда челябинцы приезжают на отдых.

Новые объекты связи установлены таким образом, чтобы обеспечить максимально широкое покрытие территории и уверенный сигнал 4G для множества устройств, подключающихся к сети. Скорость передачи данных может достигать 110 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы любители экоотдыха могли забронировать место на базе отдыха, поделиться с близкими фото с прогулки на сапе или воспользоваться навигатором.

«Мы продолжаем улучшать сеть в популярных местах отдыха челябинцев и гостей региона. В этом году модернизация затронула объекты у озер Кумкуль и Еткуль, а также у базы отдыха на озере Увильды. Теперь новое оборудование появилось у Аргазинского водохранилища, а новое качество цифровых услуг стало доступно еще большему числу жителей и гостей Южного Урала», — отметил Геннадий Жуков, директор «МегаФона» в Челябинской области.