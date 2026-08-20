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IR-Robot компании «Ригинтел» на 20% снижает непроизводительное время при строительстве скважин

На площадке одного из недропользователей России состоялась презентация цифрового продукта IR-Robot от компании «Ригинтел» (входит в ГК «Нефтьсервисхолдинг»). Представленный комплекс автоматизации спуск-подъемных операций объединяет цифровые технологии и высокий уровень автоматизации, что позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и обеспечить строгую нормированность процессов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нефтьсервисхолдинг».

Практика показывает, что внедрение комплекса приводит к снижению непроизводительного времени на 20% и к сокращению безметражных операций на 15%, а также снижает до нуля уровень травматизма работников буровой бригады, находящихся в опасных зонах. При этом опыт эксплуатации цифрового продукта на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа демонстрирует надежность оборудования в условиях экстремально низких температур.

«IR-Robot интегрируются с действующей буровой установкой в единую систему, алгоритмы которой выполняют сложные технологические операции в автоматизированном режиме. Заказчик получает автоматизированный цикл сборки, разборки и наращивания бурового инструмента, а также спуско-подъемных операций», – сказал Виталий Шаймухаметов, руководитель продукта IR-Robot компании «Ригинтел».

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Также была представлена система предиктивной аналитики IR-Test, которая не просто автоматизирует процессы, а объединяет телеметрию оборудования, историю эксплуатации, результаты ТОиР и анализирует данные, используя для управления надежностью критической промышленной инфраструктуры передовые технологии: Big Data, предиктивную аналитику, математические и ML-модели.

«Ригинтел» является участником российского рынка разработки, установки и обслуживания систем управления для интеллектуальной буровой установки. Экосистема цифровых продуктов компании объединяет системы автоматизации строительства скважины, системы видеоаналитики на основе компьютерного зрения, цифровой двойник скважины, удаленный сервис наклонно-направленного бурения, системы предиктивного обнаружения отказов управления жизненным циклом оборудования и ряд других продуктов.

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