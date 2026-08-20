Intekey и «Яндекс Роботикс» будут вместе развивать роботизацию складов

Компания Intekey начала сотрудничество с «Яндекс Роботикс». Теперь клиентам Intekey будет проще внедрять роботизацию комплектации: решение «Яндекс Роботикс» «Кубик» можно использовать в связке с системой управления складом Intekey WMS. Об этом CNews сообщили представители Intekey.

Intekey WMS управляет складом: распределяет задания, задает приоритеты и контролирует выполнение операций. «Яндекс Роботикс» добавляет роботизированный контур — автономные роботы перевозят стеллажи или палеты к сотрудникам на участках комплектации. Вместо постоянных перемещений по складу комплектовщик работает на стационарном рабочем месте и отбирает товар из доставленных роботом ячеек.

Для бизнеса это означает возможность увеличить пропускную способность комплектации без расширения площади склада и пропорционального роста штата. Роботизацию можно рассматривать как часть развития уже работающего склада под управлением Intekey WMS, а не как отдельный технологический проект.

Первым решением в партнерской программе станет «Кубик» — модуль роботизации «Яндекс Роботикс» по модели RaaS (Robot-as-a-Service). Он подходит для штучной, коробочной и смешанной комплектации. В подписку входят роботы, программное обеспечение, оборудование для роботизированной зоны, запуск и техническое сопровождение.

«Кубик» работает по модели G2P — «товар к человеку». Его можно масштабировать: при росте нагрузки склад добавляет новые роботизированные модули, а не перестраивает весь процесс комплектации. По данным «Яндекс Роботикс», решение позволяет повысить производительность комплектации до трех раз — конкретный эффект зависит от текущей технологии, ассортимента, нагрузки и параметров склада.

«Роботы сами по себе не решают задачу склада — важно встроить их в процессы, задания и приоритеты, которыми управляет WMS. Вместе с «Яндекс Роботикс» мы даем клиентам понятный путь: сначала определить, где роботизация даст эффект, затем запустить ее в связке с Intekey WMS и масштабировать решение по мере роста бизнеса», — Денис Сумелев, основатель Intekey.

«Яндекс Роботикс» обеспечивает моделирование роботизированной зоны, запуск, обучение сотрудников и сервисную поддержку. Intekey помогает встроить роботизированные операции в процессы склада.