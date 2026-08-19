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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал выпуск цифровой лаборатории для начальной школы

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» начал серийный выпуск образовательного набора «Метрология» для учеников начальной школы. Цифровая лаборатория позволяет детям проводить более 200 различных опытов с измерительными приборами и цифровыми датчиками. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В столице активно развивается высокотехнологичная промышленность и, как следствие, растет потребность в квалифицированных инженерных кадрах. Продукция резидента ОЭЗ помогает детям осваивать научные методы через практические занятия и эксперименты. Новая цифровая лаборатория учит работать с измерительными приборами и датчиками, анализировать результаты и делать выводы. Все это формирует исследовательское мышление с раннего возраста. Такие проекты соответствуют задаче, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин, — обеспечивать город компетентными специалистами для растущей промышленности», — отметил Максим Ликсутов.

Разработчиком лаборатории выступила компания «Научные развлечения», которая создает методические материалы и цифровое оборудование для естественно-научных дисциплин. В состав набора входят классические измерительные приборы — весы, линейка, палетка, мерный цилиндр и термометр. Дополняют их цифровые датчики, с помощью которых можно измерить уровень звука или освещенности, а затем проанализировать полученные данные на компьютере.

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Продукция предприятия решает ключевую задачу образовательных организаций — формирование непрерывной среды для подготовки будущих кадров. Она охватывает этап от детского сада до поступления в профильный вуз, позволяя ребенку постепенно погружаться в науку через практические занятия. В портфеле компании насчитывается более 30 патентов на собственные разработки.

Продукция резидентов столичной ОЭЗ регулярно поставляется в регионы России — от Калининградской области до Дальнего Востока. Досмотровое оборудование столичного производства работает в аэропортах, на железных дорогах и энергетических объектах по всей стране. Портативные медицинские изделия для экстренной помощи направляются в службы скорой и больницы более чем 50 регионов. Композитные материалы и конструкции используются при строительстве и реконструкции мостов, путепроводов и гидросооружений в десятках субъектов.

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