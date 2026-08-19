МТС запускает мониторинг качества воздуха на промышленных предприятиях

МТС запускает мониторинг концентрации производственных газов на предприятиях для обеспечения безопасности сотрудников. Если ранее МТС Экология анализировала влияние выбросов на населенные пункты за пределами санитарной зоны, то теперь система фокусируется на контроле состояния воздушной среды внутри помещений. Технология предназначена для раннего обнаружения нежелательных примесей в воздухе с помощью специальных датчиков, что позволяет предотвращать угрозы жизни и здоровью людей в рабочих зонах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технически система построена на датчиках с набором сенсоров под конкретные виды газов, которые устанавливаются в местах возможного появления вредных веществ. Оборудование автоматически фиксирует превышение концентрации опасных газов и включает свето-звуковые сигналы, предупреждая сотрудников. Одновременно информация о событии передается в аналитическую систему МТС, которая запускает работу вентиляций, отсечных клапанов и других инженерных систем для предотвращения аварийных ситуаций. Это позволяет снизить концентрацию вредных веществ и нормализовать обстановку, минимизируя риски для персонала и снижая вероятность вынужденной остановки технологического процесса.

Система мониторинга рабочей зоны взаимодействует с уже существующим решением по контролю выбросов в населенных пунктах. Благодаря объединению данных предприятия получают полную картину: что выбрасывается в атмосферу за пределы санитарной зоны и что происходит внутри цехов. Это дает возможность различать плановые технологические выбросы и аварийные утечки, быстро найти источник и сократить время диагностики. В итоге предприятие избегает простоя оборудования и связанных с этим затрат. Услуга ориентирована на предприятия различных отраслей, где требования к безопасности труда и экологической ответственности являются одними из приоритетных.

«Раньше мы оценивали влияние предприятий на экологию городов и поселков. Теперь мы заходим на территорию самого производства и работаем с безопасностью людей в производственных помещениях. Количество контролируемых параметров здесь шире, а самочувствие сотрудников связано уже не с дискомфортом, а с прямыми рисками для жизни. Наше решение помогает выполнять требования по охране труда и промышленной безопасности. Благодаря мгновенному информированию о событии до возникновения аварии мы снижаем риски для сотрудников и затраты предприятий на восстановление рабочих процессов», — отметила руководитель центра «МТС Экология» Олеся Суханос.