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Все домохозяйства в пригороде Салехарда обеспечены интернетом «Ростелекома»

Жители частных домов в пригороде Салехарда теперь могут пользоваться быстрым интернетом через оптические кабели. Компания «Ростелеком» завершила строительство новой сети связи в микрорайоне Радужный, что стало последним этапом большого проекта.

Теперь скорость домашнего интернета у абонентов достигает 500 Мбит/с. Это позволяет комфортно пользоваться всеми цифровыми услугами и сервисами, моментально скачивать «тяжелые» файлы, играть в онлайн-игры и смотреть фильмы в высоком разрешении без задержек. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Анастасия Карнаух, жительница Радужного: «Наша семья раньше могла пользоваться только мобильным интернетом, что сказывалось на комфорте — загрузку сайтов приходилось ждать больше минуты, а мультики зависали. К тому же быстро заканчивался трафик. Сейчас таких проблем не испытываем. Мы установили в доме Wi-Fi-роутер, и теперь контент загружается за считанные секунды, а пользоваться цифровыми сервисами можно без ограничений».

Радужный присоединился к микрорайонам Ангальский мыс, Брусничный, Восточный, Первомайский, Северный, Удача и Юбилейный, а также к садоводческим товариществам «Надежда» и «Север», где оптическая сеть «Ростелекома» уже работает. Местные жители активно формируют свою цифровую экосистему, подключая вместе с интернетом сервисы умного видеонаблюдения для безопасности загородного дома и интерактивное телевидение Wink.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Салехард уникален тем, что здесь городской комфорт гармонично соседствует с природой. Неважно, живет человек в многоэтажке или в коттедже, — доступ к качественным цифровым услугам должен быть равным. Завершение строительства телеком-инфраструктуры в Радужном означает, что мы достигли 100% охвата оптическим интернетом пригородных территорий Салехарда. Для нас это не просто технический показатель, а возможность для каждой семьи быть на связи».

Сеть в частном секторе Салехарда построена по современной технологии «оптика в дом». Индивидуальный волоконно-оптический кабель заводится непосредственно в коттедж абонента. Это защищает сигнал от погодных условий и внешних помех, гарантируя максимально высокую и стабильную скорость интернет-соединения.

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