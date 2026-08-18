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Татарстан подключил к платформе «Макс» более 100 гостиниц

Республика Татарстан стала регионом-лидером по числу объектов размещения, подключенных к «Макс». На сегодняшний день в республике интегрированы более 100 средств размещения. Достигнутые показатели выводят Татарстан на первое место среди всех субъектов России по готовности к новому стандарту гостеприимства, который вступает в силу уже через месяц. Об этом CNews сообщили представители VK.

Заместитель министра экономического развития Росссии Дмитрий Вахруков: «Внедрение «Макс» меняет саму отрасль, делая ее более современной и клиентоориентированной. Татарстан на деле доказал, что бизнес готов к цифровой трансформации. Уверен, что этот пример вдохновит и другие регионы активнее включаться в процесс».

Количество интегрированных объектов увеличивается ежедневно не только в Татарстане, но и в других регионах. Всем субъектам страны оказывается методическая и техническая поддержка, что позволяет отельерам переходить на новый стандарт без сбоев и с минимальными затратами. Мониторинг готовности гостиничной инфраструктуры ведется на постоянной основе, чтобы к 1 сентября 2026 г. все гостиницы с номерным фондом более 50 номеров были полностью готовы к работе по новым правилам. Специалисты помогают с настройкой оборудования, обучением сотрудников и интеграцией с внутренними системами бронирования.

Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов: «Татарстан активно участвовал в пилотировании сервиса, подтвердив высокий запрос гостиничного бизнеса на цифровизацию. Сегодня отели региона успешно используют «Макс» для заселения автотуристов, семейных и бизнес-гостей, отмечая удобство как для путешественников, так и для сотрудников ресепшен. В дальнейшем мы планируем развивать экосистему цифровых решений для отрасли вместе с бизнесом республики и масштабировать практики на другие регионы».

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С 1 сентября 2026 г. заселение через «Макс» становится обязательным для всех гостиниц с номерным фондом свыше 50 номеров. С этой даты отели обязаны заселять гостей даже при отсутствии паспорта или иных документов, удостоверяющих личность, используя исключительно подтверждение сведений через национальный мессенджер.

Сам процесс заселения через «Макс» предельно прост для туриста. Гостям больше не нужно заполнять бумажные анкеты на стойке регистрации и предъявлять паспорт. Достаточно открыть в приложении раздел «Цифровой ID» и показать сотруднику отеля сгенерированный QR-код. Паспортные данные – подтягивается из подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги». Для отельеров это тоже серьезное преимущество: сокращается время обслуживания каждого гостя, снижается нагрузка на персонал, а ошибки при ручном вводе данных исключаются полностью.

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