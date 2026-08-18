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«Логистическая платформа ATI.SU» запустила оформление электронного заказа-заявки для грузоперевозок в сервисе «АТИ-Доки»

С 1 сентября 2026 г. электронный заказ-заявка (ЭЗЗ) станет обязательным перевозочным документом. «Логистическая платформа ATI.SU» запустила в сервисе «АТИ-Доки» оформление ЭЗЗ. Об этом CNews сообщили представители «Логистической платформы ATI.SU».

«АТИ-Доки» — система юридически значимого электронного документооборота, созданная специально для грузоперевозок. Она встроена в платформу ATI.SU, где участники рынка ежедневно находят тысячи грузов и машин. Обмен электронными перевозочными документами доступен с 2024 г., и за это время в сервисе появились новые возможности с учетом потребностей участников.

С 1 сентября 2026 г. применение электронных перевозочных документов (ЭПД) становится обязательным для всех участников грузоперевозок в России. К ним относится электронный заказ-заявка (ЭЗЗ) — документ, который официально фиксирует договоренности между грузоотправителем и перевозчиком. В нем прописаны маршрут, характеристики груза, сроки, стоимость и другие условия перевозки.

В сервисе «АТИ-Доки» теперь доступно оформление ЭЗЗ, который состоит из двух титулов. Грузоотправитель создает документ, заполняет первый титул — данные об отправителе, перевозчике, получателе, грузе и условиях, — подписывает квалифицированной электронной подписью (КЭП) и направляет перевозчику.

Перевозчик заполняет второй титул — сведения о рейсе, транспортном средстве, водителе и финансовых условиях, — подписывает документ КЭП и возвращает грузоотправителю.

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Оформлять ЭЗЗ в «АТИ-Доках» удобно по нескольким причинам. Во-первых, не нужно переходить в другую систему — вся работа по грузоперевозке остается в одном окне, в привычном интерфейсе ATI.SU. Во-вторых, данные автоматически подставляются из справочников платформы, что ускоряет оформление и сокращает объем ручного ввода. В-третьих, можно создавать цепочку документов: данные из ЭЗЗ автоматически переносятся в электронную транспортную накладную (ЭТрН), поэтому их не нужно вводить повторно.

Подписание ЭЗЗ в «АТИ-Доках» доступно бесплатно до ноября 2026 г. Это позволяет участникам рынка подготовиться к переходу на обязательный электронный документооборот без платы за подписание документа.

«С приближением 1 сентября рынку нужны удобные инструменты, встроенные в рабочие процессы. Экспедиторам, грузоотправителям и перевозчикам важно работать с электронными документами без лишних сложностей. Запуск ЭЗЗ в «АТИ-Доках» — это еще один шаг, который поможет бизнесу комфортно перейти на обязательный электронный документооборот», — отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Логистической платформы ATI.SU».

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