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МТС прокачала сеть для жителей «Ботаники»

МТС усилила интернет в пригородной зоне Иркутска – поселке Маркова. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования стандарта LTE вблизи загородного микрорайона «Ботаника» мобильный интернет у новоселов стал быстрее в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проведенные работы позволили увеличить емкость сети LTE и нарастить скорость мобильного интернета на территории всех 14 корпусов жилого комплекса, где проживает около 6000 человек. Кроме этого, качественную связь от МТС получили и посетители магазинов, аптек, пекарен и пунктов выдачи заказов, а также горожане, проводящие время на детских и спортивных площадках и зонах отдыха. Ускоренный мобильный интернет покрывает и часть автодороги, ведущей к Мельничному тракту. Обновление сети позволит обеспечить качественную связь и с учетом сезонных нагрузок.

«Современные густонаселенные жилые комплексы в пригороде, как правило имеют необходимую инфраструктуру для жизни и отдыха, а мы, в свою очередь, укрепляем телеком-инфраструктуру. Горожане активно задействуют интернет для дистанционной работы и образования, виртуального общения с родными, проведения досуга, а также для контроля над системами «умного дома» и доступа к городским и государственным цифровым услугам. Благодаря установке нового оборудования и расширению зоны покрытия теперь жители и посетители ЖК «Ботаника» смогут еще надежнее пользоваться современными цифровыми сервисами, которым требуется стабильное и высокоскоростное интернет-соединение», –сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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