Интерфейсной микросхеме RS-232 «Микрона» для вычтеха и телекома присвоен первый уровень в реестре российской продукции

Интерфейсная микросхема RS-232 для промышленной и потребительской электроники К5659ИН1Т «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», внесена в реестр российской промышленной продукции с присвоением первого уровня радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщил представитель «Микрона».

«Микросхема К5659ИН1Т представляет собой приемопередатчик и широко применим в вычислительной технике, включая портативные устройства, такие как ноутбуки и компьютеры, а также в телекоммуникационном оборудовании. Эта микросхема уже пользуется высоким спросом у наших клиентов и внесение в реестр позволит им получить дополнительные баллы при локализации своих устройств», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Микрона».

Микросхема К5659ИН1Т поддерживает стандарт RS-232 для передачи данных и сигналов между терминалом (DTE) и коммуникационным устройством (DCE) и работает в диапазоне напряжений от +3,0В до +5,5В.

Прибор с двумя драйверами (передатчиками) и двумя приемниками обеспечивает стойкость к электростатистическому заряду (ESD) более ±15кВ как для модели человеческого тела, так и для методов тестирования разрядки по воздуху в соответствии с международным стандартом IEC61000-4-2. Скорость передачи под нагрузкой составляет 250 кбит/с. Приемопередатчик соответствует стандартам связи EIA/TIA-232 и ITU-T V.28/V.24.

Производство чипа микросхемы и сборка в корпус осуществляются на заводе «Микрон» в Зеленограде и полностью соответствуют требованиям по локализации производства. Изделие поставляется в компактном пластиковом корпусе SO-16, имеющем 16 выводов и обеспечивающем удобство поверхностного монтажа с эффективным использованием пространства на плате и высокий уровень электрической изоляции.