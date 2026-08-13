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«Випсервис» перевел часть своих информационных систем в инфраструктуру «Рег.облака»

Холдинг «Випсервис», участник российского рынка транспортных услуг, специализирующийся на продаже авиа и железнодорожных билетов, и «Рег.облако», провайдер облачных и Bare metal решений, подписали соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В рамках сотрудничества «Випсервис» модернизировал инфраструктурный ландшафт, перенеся основное технологическое ядро на гибридную модель с использованием облачных и выделенных физических ресурсов «Рег.облака». Это позволило увеличить скорость обработки транзакций и повысить доступность сервисов до уровня, сопоставимого с ведущими глобальными OTA-платформами. Для обеспечения высокой производительности внутренних корпоративных систем задействована скоростная система хранения данных 3Par 8400 и сетевое оборудование международного класса.

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«Для нас было важно не просто сменить площадку, а создать технологический фундамент для дальнейшего роста. Переход на инфраструктуру «Рег.облака» — это не только повышение отказоустойчивости наших систем, но и стратегический шаг по снижению операционной нагрузки на ИТ-команду, позволяющий сосредоточить ресурсы на развитии продуктов и сервисов для партнеров», — сказал Павел Павельчук, заместитель генерального директора по информационным технологиям холдинга «Випсервис».

«Цифровая трансформация крупного бизнеса требует партнера, который понимает не только технологии, но и скорость принятия решений. С холдингом «Випсервис» мы построили такую инфраструктуру, которая не только не требует от команды заказчика отвлекаться на рутинные операции, но и ускоряет вывод новых сервисов на рынок и масштабируется в пиковые нагрузки. Вместе мы делаем билетные сервисы быстрее, надежнее и доступнее для миллионов пассажиров», — отметил Максим Дарулис, коммерческий директор «Рег.облака».

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