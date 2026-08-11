СИБУР перенес часть платформы данных на продукты Arenadata

СИБУР, российский производитель синтетических материалов, перенес часть корпоративной платформы данных, отвечающей за хранение данных и обмен ими между внутренними системами, с решения зарубежного вендора на продукты отечественного разработчика Arenadata — Arenadata Hyperwave (ADH) и Arenadata Streaming (ADS). Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

После изменения доступности зарубежного ПО СИБУР инициировал переход на отечественные решения. По итогам конкурсной процедуры была выбрана платформа данных Arenadata.

В рамках платформы обрабатываются данные более 100 информационных систем: совокупная нагрузка ADS составляет около 50 тыс. сообщений в секунду по более чем 150 очередям. Наиболее нагруженные очереди обеспечивают передачу до 2500 сообщений в секунду.

На платформе данных СИБУР реализовал целый ряд проектов для бизнеса и производственных активов компании — в том числе near-real-time-передачу и обработку данных АСУТП и IIoT, предиктивную диагностику оборудования, интеграцию и обработку данных НИОКР, интеллектуальное видеонаблюдение, мобильные обходы, контроль качества данных (Data Quality), а также автоматическую передачу данных о влиянии на окружающую среду в государственные реестры.

«При выборе решения мы оценивали зрелость продуктов, функциональные возможности и соответствие нашим требованиям. Платформа Arenadata показала наилучшие результаты по совокупности критериев и была выбрана в качестве основы для дальнейшего развития платформы данных. В рамках эксплуатации мы отмечаем удобство управления доступами и правами в Arenadata Hyperwave с использованием подсистемы безопасности Arenadata Platform Security, использующую механизмы Ranger. Arenadata Streaming обеспечивает надежную доставку сообщений системы управления производственными процессами от площадок до дальнейшей обработки с задержкой всего до 30 секунд. Также стоит отметить добавление вендором новых сервисов, что позволило нам исследовать и запустить трансформацию нашей платформы данных в Lakehouse», — сказал Денис Спесивцев, руководитель группы «Платформа данных» «СИБУР Диджитал».

«СИБУР — одна из наиболее технологичных нефтегазохимических компаний России. Опыт использования компанией продуктов Arenadata наглядно демонстрирует, насколько важна и эффективна для реального сектора работа с данными», — сказал Максим Власюк, директор по работе с корпоративным сектором группы Arenadata.