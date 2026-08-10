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DCLogic и Gmonit объединят observability, управление ресурсами инфраструктуры и FinOps

Системный интегратор DCLogic и разработчик российской observability платформы Gmonit приступили к совместной интеграции платформ Infrabase и Gmonit. Компании подписали меморандум о технологическом и стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

DCLogic развивает платформу Infrabase для управления ИТ-инфраструктурой и автоматизации жизненного цикла виртуальных машин. Gmonit — одноименную observability платформу, обеспечивающую комплексную наблюдаемость цифрового контура. Интеграция позволит объединить данные о состоянии цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры с инструментами управления ресурсами, планирования вычислительных мощностей и FinOps.

Двусторонний обмен данными между платформами объединит возможности Gmonit в области наблюдаемости цифрового контура и инструменты Infrabase для управления ИТ-инфраструктурой. Gmonit будет предоставлять Infrabase данные о работе приложений, инфраструктуры и цифровых сервисов для анализа загрузки ресурсов, прогнозирования потребности в вычислительных мощностях и подготовки рекомендаций по оптимизации инфраструктуры. В свою очередь, результаты анализа и рекомендации, сформированные в Infrabase, смогут использоваться в Gmonit для дальнейшей оценки состояния цифровых сервисов и планирования развития ИТ-инфраструктуры.

В настоящее время специалисты компаний ведут проектирование интеграции, разрабатывают архитектуру взаимодействия платформ, проводят нагрузочное тестирование и валидацию совместного решения. После завершения испытаний оно станет доступно для коммерческого внедрения.

«Современные инструменты по наблюдаемости, учету и прогнозированию инфраструктуры должны не только показывать состояние информационных систем, но и помогать принимать решения по развитию инфраструктуры. Интеграция платформ Infrabase и Gmonit позволит перейти от мониторинга к интеллектуальному управлению вычислительными ресурсами. Для заказчиков это означает более точное планирование мощностей, повышение эффективности использования инфраструктуры и снижение эксплуатационных затрат», — отметил генеральный директор DCLogic Евгений Шелестюк.

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«Сегодня observability выходит далеко за рамки мониторинга, превращая данные наблюдаемости в стратегический актив для принятия решений о развитии ИТ-инфраструктуры. Для многих ИТ-директоров одной из ключевых задач становится обоснованная оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру на основе объективных данных. Именно этому запросу отвечает совместный проект Gmonit и DCLogic, открывая новый сценарий использования данных наблюдаемости и превращая их из инструмента контроля в основу для управления инфраструктурой — от мониторинга и анализа до планирования ее развития. Именно в этом мы видим следующий этап развития observability: когда данные не просто показывают, что происходит в ИТ, а помогают определять, какой должна быть ИТ-инфраструктура завтра», — сказал генеральный директор Gmonit Игорь Пустоветов.

Совместный проект станет еще одним шагом в развитии отечественной экосистемы инфраструктурного программного обеспечения. Решение ориентировано прежде всего на крупные компании с распределенной или быстро растущей ИТ-инфраструктурой, которым необходимо одновременно обеспечивать стабильность цифровых сервисов, контролировать потребление ресурсов и планировать развитие вычислительных мощностей.

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