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YADRO объявляет о старте продаж старшей модели специализированных систем хранения резервных копий TATLIN.BACKUP.L

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) открывает прием заказов на новую, старшую модель в линейке специализированных систем резервного копирования – TATLIN.BACKUP.L. Новая модель отличается увеличенным объемом полезной емкости более 1 ПБ и двумя контроллерами хранения для дополнительной отказоустойчивости. Решение разработано специально для крупных корпоративных сред с повышенными требованиями к доступности данных и объему их хранения.

Выход модели TATLIN.BACKUP.L приурочен к релизу масштабного обновления ПО v1.5 для всей линейки систем хранения резервных копий. В дополнение к технологиям дедупликации и компрессии данных, в системе появилась асинхронная репликация на уровне виртуальных файловых систем. Технология позволяет регулярно передавать данные на удаленную площадку для гарантированного восстановления в случае аварии на основном ЦОД. Также упростилась процедура самостоятельной замены дисков (CRU). Кроме того, был расширен комплекс мер безопасности, улучшен аудит логов при подключении по протоколу T-BOOST и обновлены инструменты мониторинга и управления системой. Это обеспечивает надежное и эффективное хранение огромных массивов информации и упрощает администрирование.

Помимо новых функциональных возможностей, с выходом обновления v1.5 заказчикам стали доступны оптимизированные конфигурации систем TATLIN.BACKUP, оснащенные контроллерами хранения с 1,5 ТБ оперативной памяти. Благодаря программным доработкам производительность системы сопоставима с конфигурациями с 2 ТБ оперативной памяти в малых инсталляциях полезной емкостью до 380 ТБ. При дальнейшем росте объемов данных и расширении ИТ-сценариев рекомендуется использовать максимальную конфигурацию с 2 ТБ оперативной памяти.

«Обновление 1.5 — один из самых масштабных и значимых релизов в истории TATLIN.BACKUP. Старшая модель TATLIN.BACKUP.L создавалась специально для крупнейших ИТ-инфраструктур с бескомпромиссными требованиями к доступности данных. В то же время новые конфигурации TATLIN.BACKUP оптимизируют стоимость владения решением без компромиссов в производительности, что особенно важно в условиях роста цен на электронные компоненты. Отдельное ключевое направление этого релиза — репликация. Она повышает сетевую эффективность, безопасность и киберустойчивость системы, а также формирует технологическую основу для режима «Бункер», который мы реализуем в следующей версии 1.6», — отметил Владислав Леонтьев, старший менеджер продукта TATLIN.BACKUP компании YADRO.

В дальнейших планах YADRO — развитие интеграций репликации с решениями технологических партнеров в сегменте программного обеспечения для резервного копирования. Кроме того, в будущих обновлениях инженерная команда продолжит развивать механизмы защиты резервных копий, включая поддержку неизменяемых резервных копий WORM и режим «Бункер».

Новая старшая модель TATLIN.BACKUP.L уже доступна для демонстрационного тестирования. Подать заявку, ознакомиться с техническими характеристиками и получить консультацию экспертов можно на странице линейки TATLIN.BACKUP на сайте YADRO.

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