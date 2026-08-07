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«Ростелеком» впервые станет провайдером программы «Код будущего» в нацпроекте «Экономика данных»

«ИТ Школа Ростелекома» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») присоединится к проекту «Код будущего», став одним из его образовательных провайдеров. «Код будущего» реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных»: школьники 8-11 классов и студенты колледжей из всех регионов страны смогут бесплатно учиться на курсах по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту. Таким образом, «Ростелеком» начнет работу с государственным и муниципальными заказчиками в детском образовании (B2G-сегмент). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«ИТ Школа Ростелекома» успешно прошла открытую процедуру отбора образовательных организаций и программ проекта «Код будущего» и вошла в число 12 провайдеров на предстоящий учебный год. В ходе проекта языки программирования благодаря «ИТ Школе Ростелекома» должны освоить порядка 3 тыс. человек, набор запланирован на август 2026 г. (на «Госуслугах»).

Объем программ составит 145 академических часов и включает четыре образовательных модуля. Участники смогут освоить языки программирования C++ и Python, а также научиться создавать сложные программные решения с использованием объектно-ориентированного программирования (ООП), технологий компьютерного зрения и обработки данных. В программе курсов предусмотрены кейс-задания, командная работа и защита итогового продукта.

По итогам подготовки и успешной сдачи итогового тестирования ученики получат сертификат проекта «Код будущего», предоставляющий возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Для реализации проекта «ИТ Школа Ростелекома» уже подготовила 124 очные образовательные площадки в восьми федеральных округах и 51 субъекте России.

Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома», директор «ИТ Школы Ростелекома»: «Мы видим себя ключевым партнером Минцифры России в реализации социально значимых задач в обучении и укреплении кадрового потенциала страны. Для нас особо ценно участие в проекте «Код будущего» и партнерство с Университетом 2035. Школьники и студенты колледжей могут бесплатно освоить востребованные ИТ-навыки и начать выстраивать карьеру в цифровой сфере. «ИТ Школа Ростелекома» обладает глубокой экспертизой в подготовке кадров для отрасли, программы курса выстроены с учетом разного уровня подготовки — от базового до продвинутого. Участники изучат основы языков программирования, будут работать с данными и создавать прикладные решения для реальных задач».

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Теперь «ИТ Школа Ростелекома» представлена во всех сегментах дополнительного образования – детском, взрослом и профессиональном. С 2022 г. более 81 тыс. прошли обучение на базе цифровых продуктов компаний, входящих в ИТ-кластер «Ростелекома». Кроме того, у «ИТ Школы Ростелекома» уже есть опыт подготовки студентов колледжей по программам дополнительного образования – более 8,7 тыс. человек прошли обучение по направлению искусственного интеллекта.

«Код будущего» был запущен в 2022 г. в ходе нацпрограммы «Цифровая экономика» и с 2025 г. реализуется в федеральном проекте «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных». Федеральным оператором выступает Университет 2035. Финансирование осуществляется из федерального бюджета, обучение для участников предоставляется бесплатно.

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