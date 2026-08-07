«Первый Бит» автоматизировал обработку результатов голосований собственников и платежей для ЖКХ-консалтинга «Наш Дом Про»

ИТ-интегратор «Первый Бит» автоматизировал для консалтинговой компании «Наш Дом Про» разнесение банковских платежей по базам управляющих компаний и внесение результатов голосований собственников жилья на портал ГИС ЖКХ. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Внедренные роботы от PIX Robotics берут на себя более 95% типовых операций, снизив долю ручной обработки до 3-5% и обеспечив суммарное сокращение трудозатрат на 36%.

Руководство «Наш Дом Про» обратилось в челябинский офис «Первого Бита» с запросом на автоматизацию загрузки итогов голосований собственников на государственный портал ГИС ЖКХ. Этот процесс является критически важным с точки зрения соблюдения требований законодательства: за несвоевременную публикацию результатов голосований управляющим компаниям грозят штрафы. До проекта на обработку одного бумажного бюллетеня уходило около пяти минут, при том, что одно голосование могло охватывать от 500 до 1000 собственников.

После анализа процессов специалисты ИТ-интегратора поняли, что для окупаемости платформы программных роботов этого процесса недостаточно, ведь голосования проходят нерегулярно.

Команда «Первого Бита» предложила расширить периметр проекта, дополнительно роботизировав разнесение банковских выписок — объемную регулярную задачу, которая может обеспечить высокую и стабильную окупаемость роботизации.

«Практически в каждой компании есть процессы, которые можно эффективно роботизировать. Часто проект начинается с решения одной задачи, но уже на этапе обследования находятся дополнительные сценарии, где применение программных роботов позволяет получить еще больший бизнес-эффект. Именно так произошло и в этом проекте. Благодарим специалистов «Первого Бита» за профессиональную работу и экспертизу, которые помогли расширить периметр автоматизации и успешно реализовать внедрение», — сказал Глеб Калкутин, директор направления RPA компании PIX Robotics.

Ранее разнесением платежей по десятку управляющих компаний ежедневно, в течение полного рабочего дня, занимались два бухгалтера. Каждый платеж требовал ручного сопоставления с лицевым счетом, идентификации плательщика и корректного отражения операции в «1С:Бухгалтерия».

«Ключевой вызов заключался в том, чтобы научить робота работать с неоднородными данными: платежи поступают в разных форматах, от разных типов плательщиков, и практически каждый случай требует индивидуального сопоставления с лицевыми счетами. Мы сделали ставку на надежность: робот не пытается обработать любой ценой все операции, а выносит спорные и нестандартные случаи на проверку специалисту», — сказал руководитель группы RPA, BI и ИИ компании «Первый Бит» (офис Челябинск) Роман Шайхулин.

Сейчас разработанный «Первым Битом» робот‑бухгалтер обрабатывает входящие платежи по всем базам управляющих компаний: автоматически определяет собственника, сопоставляет данные с лицевым счетом и проводит операции в «1С:Бухгалтерия». Запуск выполняется последовательно по каждой базе, что позволяет оператору контролировать ход обработки и результаты на каждом этапе.

Параллельно был внедрен второй программный робот, отвечающий за перенос результатов голосований собственников на портал ГИС ЖКХ. Процесс, занимавший ранее около пяти минут на один бюллетень, полностью автоматизирован: сотрудники освобождены от многочасового ручного ввода данных, а риск штрафов за несвоевременную публикацию результатов голосований фактически снят.

«Роботизация позволила нам снять основную нагрузку с бухгалтерии и исключить риск штрафов за несвоевременную публикацию данных на ГИС ЖКХ. Сейчас робот корректно выполняет более 95% операций по разнесению платежей, а сотрудники работают только с исключениями. Это принципиально повысило качество и скорость обработки платежей при прежнем штате», — отметил руководитель ФЭС ООО «Наш Дом Про».

По итогам проекта трудозатраты в различных подразделениях компании сократились на 36%. Фактическая точность обработки данных роботом превысила целевые показатели, заложенные на старте, при этом операторы сохранили полный контроль над критичными этапами процесса.