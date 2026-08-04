Державинский университет внедряет Astra Linux

«Группа Астра» и Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина переводят ИТ-инфраструктуру вуза на отечественную экосистему на базе Astra Linux. Цель проекта, стартовавшего в 2023 г., — обеспечение технологической независимости университета и повышение уровня защищенности критически важной ИТ-инфраструктуры. В 2027 г. планируется полностью завершить миграцию. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В рамках уже реализованного этапа проекта внедрена система виртуализации VMmanager и система резервного копирования RuBackup, подходит к завершению перевод серверной части инфраструктуры университета на Astra Linux Server. В настоящее время Державинский университет приступил к расширению виртуализации, внедрению службы каталога ALD Pro и переводу рабочих мест сотрудников и студентов на операционную систему Astra Linux Desktop. Все перечисленные решения входят в экосистему «Группы Астра».

Предпосылки проекта

Главная задача перехода на российскую экосистему Astra Linux состоит не только в выполнении рекомендаций Минцифры России, но и в достижении задач университета как бизнеса и как образовательного учреждения. Упрощение администрирования, снижение затрат на управление ИТ-инфраструктурой и укрепление ее защищенности в конечном счете положительно влияют на учебный процесс, повышают качество предоставляемых образовательных услуг.

На старте проекта инфраструктура Державинского университета представляла собой масштабную сеть, объединяющую все учебные корпуса и общежития: 12 физических серверов и более 100 виртуальных, 40 компьютерных классов и свыше 1,5 тыс. рабочих мест.

Ключевым преимуществом, определившим выбор операционной системы Astra Linux в качестве базы для импортозамещения, стало наличие полного стека необходимых вузу решений в рамках экосистемы «Группы Астра». Комплексность предложения обусловила бесшовную интеграцию различных компонентов, централизованное управление и единую точку технической поддержки.

Роль экспертизы в новой реальности

Сегодня новой нормой для многих российских организаций стала гетерогенная ИТ-инфраструктура, когда часть сервисов уже переведена на отечественное ПО, а часть продолжает работать на зарубежных решениях. Основную сложность в этой ситуации представляют проблемы совместимости различных компонентов, а также потребность в большем количестве технических специалистов для управления фактически двумя системами.

В таких условиях особое значение приобретают экспертиза вендора и качество технической поддержки. Алексей Гладышев, начальник Управления цифровой трансформации и информационных технологий ТГУ имени Г.Р. Державина: «В процессе миграции большинство возникающих вопросов было связано с интеграцией двух разных инфраструктур, импортной и отечественной. Это вызывало сложности, особенно после выхода обновлений с той или другой стороны. Отзывчивость специалистов «Группы Астра» и их готовность оперативно решать вопросы внедрения подтвердили правильность нашего выбора. Предсказуемость работы и качественная поддержка через единый личный кабинет сподвигли нас нарастить темпы перехода на отечественное ПО — это дешевле и эффективнее, чем искать кадры и обучать их для управления нестабильной двойной инфраструктуры».

Безопасность как свойство среды

Благодаря высокому базовому уровню защищенности Astra Linux Special Edition, университет смог отказаться от установки дополнительных тяжеловесных средств защиты информации на конечные устройства. Такая мера была необходима для обеспечения безопасности персональных данных, однако не только требовала ресурсов, но и накладывала постоянную финансовую нагрузку: расходы на техническую поддержку и на установку ПО на дополнительные рабочие места в случае масштабирования.

Переход на сертифицированную операционную систему с усиленным уровнем защищенности «Воронеж» позволил Державинскому университету снизить нагрузку на конечные устройства, сократить расходы и упростить администрирование.

Комфортный переход новых пользователей

Человеческий фактор часто становится барьером для смены операционной системы в корпоративном контуре: пользователи опасаются трудной адаптации, а администраторы могут столкнуться с непривычными инструментами или процессами. В случае с Astra Linux психологический дискомфорт новых пользователей минимизируется благодаря зрелости продукта и подходу к проектированию пользовательского опыта: с учетом новейших UI/UX-тенденций, фокусом на интуитивность интерфейса и развитыми инструментами самообслуживания. Сотрудники Державинского университета, принявшие участие в первом этапе внедрения, убедились на личном опыте, что переход на Astra Linux не ломает привычную логику работы, и первоначальный скептицизм сменился признанием преимуществ отечественной операционной системы.

В рамках проекта миграции обучение проводилось в два этапа: первыми углубленную подготовку прошли ключевые ИТ-специалисты университета и сотрудники компании-партнера, осуществляющей интеграцию, затем обучение по программе дополнительного профессионального образования прошли конечные пользователи Astra Linux.

Влияние на отрасль

Экосистемный подход к импортозамещению ИТ-инфраструктуры — показатель цифровой зрелости Державинского университета, который выступает одним из лидеров цифровизации высшего образования. Стабильная и защищенная инфраструктура—стратегическая задача для вуза, поскольку она задействована практически во всех ключевых процессах — в образовательной, научной и административной деятельности, работе цифровых сервисов для студентов и преподавателей, в обработке персональных данных, в функционировании компьютерных классов, а также в обеспечении безопасности, информационной и физической.

«Для нас проекты с образовательными учреждениями имеют особое значение, ведь мы не только обеспечиваем бесперебойную работу крупной организации, но и формируем пользовательский опыт молодого поколения, будущих специалистов. Это тем более верно для Державинского университета, где каждый пятый студент — иностранец, а значит надежность, безопасность и управляемость ИТ-систем становятся вопросом престижа и российского образования, и российских технологий. Уверен, что опыт ТГУ по построению современной защищенной цифровой образовательной среды на базе Astra Linux представляет практический интерес для образовательных организаций по всей стране», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

Проект планируется завершить в 2027 г. Подводя промежуточные итоги, специалисты ТГУ им. Г.Р. Державина отмечают качественное изменение процессов уже на этом этапе: повысилась управляемость инфраструктурой, а процессы обеспечения безопасности стали более прозрачными и централизованными.