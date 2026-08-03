Группа Rubytech и «НВТ-Системы» подтвердили совместимость и отказоустойчивость решения для промышленной автоматизации

Группа Rubytech и компания «НВТ-Системы» (группа «Эксара») объявили об успешном завершении функциональных и нагрузочных испытаний, которые подтвердили совместимость Машины управления технологическими процессами «Скала^р» (ПАК АСУ ТП) с отечественным программным комплексом «АРКС». В ходе тестов была доказана стабильная совместная работа платформы со SCADA-системой АРКС, виртуальным (vPLC) и промышленным контроллерами АРКС400, включая процессорный модуль P410, универсальные модули ввода-вывода аналоговых сигналов АРКС400.AIO и дискретных сигналов АРКС400.DIO.

Испытания проводились в лаборатории «Скала^р» в условиях, максимально приближенных к промышленной эксплуатации. В ходе испытаний подтверждены поддержка виртуализации в режиме реального времени и выполнение онлайн-команд в среде разработки с использованием протоколов OPC UA, Modbus TCP. Проверены функционал интеграции с EdgeParser и СМиД для обмена данными, резервирование линий связи и виртуальных контроллеров АРКС, горячая миграция при ручном переносе и при отказе виртуальной машины. Тестирование оперативного управления показало: обработка данных и исполнение команд стабильно осуществляются без задержек, что позволяет минимизировать риски задержек, сбоев и производственного брака.

Подтверждены стабильность и отказоустойчивость системы в высоконагруженных сценариях, а также ее способность обеспечивать оперативное управление технологическими процессами на производствах разных типов согласно методологии и стандартам Открытой АСУ ТП. Успешные испытания расширяют партнерство группы Rubytech с отечественными разработчиками прикладного программного обеспечения для промышленных предприятий. Совместимость, подтвержденная в лаборатории, дает заказчикам готовый к внедрению набор проверенных компонентов и сокращает сроки и стоимость перехода на российские решения.

Архитектура Машины управления технологическими процессами «Скала^р» построена в соответствии с принципом Secure by Design («безопасность по умолчанию»), при котором механизмы информационной безопасности, а также функции отказоустойчивости и резервирования являются не дополнительными средствами защиты, а базовыми элементами решения. Такой подход обеспечивает устойчивость производственной инфраструктуры к киберугрозам и внутренним отказам, а также соответствует современным стандартам к построению доверенных промышленных систем.

Решение полностью совместимо с распространенными индустриальными протоколами и действующими программными комплексами предприятий. Это позволяет использовать его как при создании новых объектов автоматизации, так и при модернизации действующих АСУ ТП без необходимости полной замены технологической инфраструктуры.

«Совместимость с промышленными контроллерами расширяет возможности ПАК "Скала^р" и подтверждает его открытость для интеграции с передовыми российскими разработками. Это поддерживает стратегию группы Rubytech по созданию экосистемы надежных инструментов для промышленной автоматизации, где безопасность, производительность, отказоустойчивость и соответствие стандартам заложены в основу архитектуры. Партнерство с ведущими отечественными производителями — важный шаг к построению технологически независимой инфраструктуры для критически важных отраслей экономики», — отметил Дмитрий Семенов, руководитель направления отраслевых решений «Скала^р» (группа Rubytech).

«Успешная интеграция контроллеров АРКС с Машиной управления технологическими процессами "Скала^р" от группы Rubytech подтверждает готовность нашего оборудования к решению задач промышленной автоматизации на объектах критической инфраструктуры. Наше решение и новая архитектура открытой АСУ ТП формируют систему, где гибкость и экономическая эффективность становятся ключевыми конкурентными преимуществами», — прокомментировал Владимир Менделевич, генеральный директор «НВТ-Системы».