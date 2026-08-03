95% Java-разработчиков используют ИИ-инструменты в работе, каждый второй — ежедневно

VK и JUG Ru Group провели опрос среди Java-разработчиков. ИИ-инструменты используют 95% разработчиков, 53% обращаются к ним ежедневно. Об этом CNews сообщили представители VK.

Чаще всего разработчики применяют ИИ для поиска информации — так ответили 74% участников опроса. Для 73% он стал заменой крупнейшей в мире платформы вопросов и ответов Stack Overflow. Также специалисты используют ИИ для написания и проверки кода и генерации тестов.

При этом сокращается количество ИT-специалистов, участвующих в open-source проектах (проекты с открытым исходным кодом) для обмена опытом. 70% опрошенных не участвуют в таких проектах. В свободное время ими занимаются 16% разработчиков, в рамках рабочих задач — 6%.

«ИИ перестал быть для разработчиков экспериментальным инструментом и стал частью ежедневной работы. Более половины респондентов ежедневно используют ИИ для поиска информации и решения технических задач. Для VK важно следить за тем, как меняются подходы Java-сообщества, поскольку этот язык используется в разработке наших высоконагруженных продуктов», — отметил технический директор VK Сергей Ляджин.

«95% — это точка, после которой спор о том, войдет ли ИИ в профессию разработчика, уже закончен. Теперь вопрос в другом: что происходит с инженерной работой, когда агенту можно передать целую задачу — от исследования и планирования до реализации и проверки результата? Кто формулирует намерение, дает контекст, устанавливает критерии и принимает ответственность?» — отметил продюсер JUG Ru Group Алексей Федоров.

В исследовании State of Java Insights 2026 приняли участие более 700 Java-разработчиков из разных компаний страны.