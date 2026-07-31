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Число камер для ИИ-контроля запаркованности контейнерных площадок удвоилось

К ИИ-мониторингу запаркованности контейнерных площадок подключено 1162 камеры системы «Безопасный регион» – за год их количество увеличилось более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Решение действует по принципу «под ключ»: от момента обнаружения нарушения до оформления протоколов и взыскания штрафа процесс максимально автоматизирован, а участие человека сводится к ключевым точкам контроля», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион». Если машина перекрывает доступ к контейнерной площадке более 15 минут, ИИ фиксирует нарушение и распознает госномер автомобиля.

Затем сервис ИИ передает данные в Систему автоматизации административного производства (СААП). Там запускаются межведомственные запросы для получения информации о транспортном средстве. Сформированный пакет документов поступает на проверку инспектору Минчистоты – он принимает решение о возбуждении дела.

Далее СААП передает начисление в информационную систему платежей и направляет постановление владельцу – через «Госуслуги» или «Почту России». Если штраф не оплачен вовремя, все данные передаются в Федеральную службу судебных приставов

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«За два года ИИ выявил более 9,6 тыс. случаев запаркованности контейнерных площадок. По 4,7 тыс. нарушений были выписаны штрафы. На участках, где автомобилистов привлекли к ответственности, число подобных нарушений снизилось на 40%, а случаи невывоза мусора сократились на 44%», – сказала Надежда Куртяник.

На старте проекта нейросеть анализировала кадры с видеокамер дважды в сутки, а теперь – каждые 30 минут. Это позволяет выявлять нарушения еще до появления жалоб от жителей.

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