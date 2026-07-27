«Яндекс» запустил «Универсальный антифрод» — единую платформу защиты сервисов от цифрового мошенничества

«Яндекс» разработал и начал внедрять в свои онлайн-сервисы «Универсальный антифрод» — систему на базе ИИ для защиты от попыток массовых атак ботов, накруток рейтингов и других видов цифрового мошенничества. Она усиливает уже существующие антифрод-инструменты, а также позволяет настраивать защиту для новых сервисов за два–четыре дня вместо нескольких месяцев. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

К этой системе уже подключены десятки сервисов «Яндекса» — например, «Еда», «Афиша», «Путешествия», приложения с «Алисой AI» и другие. В «Яндекс Афише» «Универсальный антифрод» помогает защищать пользователей от мошеннических схем, в которых боты массово пытаются бронировать билеты на популярные мероприятия, чтобы создавать искусственный ажиотаж и впоследствии продавать их по завышенным ценам на других площадках. А в «Еде» внедрение системы позволило более чем в 10 раз эффективнее распознавать и блокировать мошеннические обращения в службу поддержки — например, когда злоумышленники много раз отправляют жалобы по одному и тому же заказу. Благодаря этому операторы уделяют больше времени разбору реальных обращений пользователей.

«Мошенники постоянно меняют схемы атак, поэтому защита должна адаптироваться так же быстро. "Универсальный антифрод" позволяет централизованно разрабатывать защиту от новых сценариев потенциальных атак и сразу распространять её на сервисы, подключённые к системе. Это помогает пользователям реже сталкиваться с ботами, фейковыми предложениями, накрутками и другими проявлениями фрода, а командам, отвечающим за защиту сервисов — меньше времени тратить на ручной анализ и быстрее реагировать на новые угрозы», — сказал Ислам Умаров, руководитель группы антифрода в «Яндексе».

Ключевое преимущество решения — универсальность. Оно подходит для разных типов онлайн-платформ: от сервисов по продаже билетов до чатов с ИИ-ассистентом. В его основе лежат технологии на базе искусственного интеллекта, аналитические методы и более сотни правил — условий и критериев, по которым интеллектуальная система безопасности определяет подозрительные действия. Эти правила охватывают основные классы атак для разных платформ и позволяют настраивать механики защиты от потенциального фрода с учетом свежих данных и статистики в десятки раз быстрее, чем в случае с индивидуальными решениями. Нейросеть анализирует трафик в режиме реального времени и подбирает для каждого сервиса наиболее эффективные параметры защиты.