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ИИ-совместимая платформа Ensi вошла в топ-50 рейтинга «Цифровизация ритейла» по версии CNews

Компания «Гринсайт», разработчик платформы Ensi вошла в топ крупнейших поставщиков ИТ в розницу по версии CNews.

Все проекты компании реализованы на собственной платформе Ensi, которую недавно перевели в статус ИИ-совместимой. Решение о переходе Ensi в ИИ-совместимый статус полностью соответствует общерыночным трендам. Как отмечают аналитики CNews, сегодня российские ритейлеры все чаще отказываются от точечных ИТ-проектов в пользу системного внедрения искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы.

Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК
Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК Цифровизация

Среди клиентов компании, использующих платформу Ensi и экосистему Ensi Cloud, — такие ритейлеры, как «Ашан», «Глория Джинс», «Иль де Ботэ», «Глобус» и др. Попадание в топ-50 отражает растущее доверие бизнеса к решениям «Гринсайт» и их высокую эффективность в условиях цифровой трансформации отрасли

«Мы благодарим наших клиентов и партнеров за доверие и продолжаем развивать технологии, которые делают бизнес устойчивее и технологичнее», — сказал Егор Волков, генеральный директор «Гринсайт».

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