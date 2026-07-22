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Более 3000 дачников в Поморье получили доступ к 4G от МТС

В разгар дачного сезона компания МТС установила новое телекоммуникационное оборудование LTE для трех садовых некоммерческих товариществ в Архангельской области — «Лайское» в Приморском округе, «Ягринское» и «Пихталы» в пригороде Северодвинска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря проведенным работам качественным мобильным интернетом и голосовой связью обеспечены еще более 3000 садоводов в Поморье. Теперь жители и гости товариществ могут пользоваться высокоскоростным интернетом для поиска необходимой информации, прослушивания музыки, дистанционного мониторинга имущества и использования различных цифровых сервисов.

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«Современный дачный сезон давно вышел за рамки привычных грядок — сегодня за городом одинаково важны и отдых, и возможность оставаться в рабочем ритме. Запуск нового оборудования LTE в Приморском округе и под Северодвинском обеспечил тысячам северян привычные городские скорости мобильного интернета», — отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Ранее технические специалисты МТС запустили новое телеком-оборудование в деревне Боры, обеспечив связью и расположенное рядом СНТ «Боровичок». Также базовые станции LTE появились в СНТ «Калинушка», «Березка» и СТ «Лахтинское» (деревня Лахта) Приморского муниципального округа. Благодаря этому в зону уверенного покрытия сети попали более 2500 загородных домовладений.

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