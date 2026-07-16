Студенты НИУ ВШЭ получили доступ к облачным ресурсам VK Cloud для работы над учебными и научными проектами

Студенты Школы информатики, физики и технологий (ШИФТ) — совместного образовательного проекта Питерской Вышки и VK — получили доступ к облачным GPU-мощностям для реализации учебных и научно-исследовательских проектов. Ресурсы предоставлены при поддержке VK Education и VK Cloud и уже применяются в работе над реальными кейсами от VK и других индустриальных партнеров. Об этом CNews сообщили представители VK.

Студенты ШИФТ получили доступ к инфраструктуре, аналогичной той, что используют в крупных ИТ-компаниях. Цель проекта — дать возможность решать практические задачи бизнеса еще во время учебы и прокачать навыки для дальнейшей карьеры в сфере технологий. Доступ к облачным GPU позволил увеличить скорость обработки данных, расширить разнообразие выборок и проверять больше гипотез в рамках одного проекта.

С помощью облачных GPU-мощностей студенты ШИФТ решали задачи разного уровня: от подготовки научных работ до разработки прикладных ИИ-решений. В рамках одного из проектов удалось сократить циклы экспериментов с нескольких недель до нескольких дней. Студенты также разработали метод, улучшающий качество генерации изображений на 10% относительно аналогов, и создали систему обнаружения дипфейков в видеопотоках в реальном времени для проверки подлинности медиаконтента.

«Мы совместно с Питерской Вышкой развиваем Школу информатики, физики и технологий, где студенты решают реальные кейсы — от обучения нейросетей до анализа больших данных. Для нас важно, чтобы ребята работали на инфраструктуре, которая не уступает той, что используют в индустрии. Благодаря облачным мощностям VK Cloud студенты могут экспериментировать, проверять гипотезы и создавать работающие прототипы. Это и есть подготовка специалистов нового уровня», — сказал бизнес-лидер направления «Облачная платформа» VK Tech Дмитрий Лазаренко.

«Для нас важно, чтобы студенты ШИФТ не просто получали знания, а могли применять их на практике. Без облачной инфраструктуры это затруднительно: локальные мощности не справляются с такими объемами. Доступ к облачным GPU-мощностям VK Cloud дал ребятам возможность работать бесперебойно и без ограничений. Результаты говорят сами за себя: например, исследование одного из студентов легло в основу трех научных работ — одну мы уже подали на международную конференцию, еще две готовим к публикации в ведущих изданиях», — сказал декан Школы информатики, физики и технологий Антон Зарубин.