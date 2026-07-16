Группа компаний X-Com займется внедрением гуманоидных роботов

Группа компаний X-Com объявила об открытии нового направления в деятельности, «Робототехника», которое будет включать продажи и проектные разработки по внедрению гуманоидных роботов. Кроме того, в портфель X-Com войдут другие виды бионических роботов – такие как робопсы, а также сервисные и складские роботы, манипуляторы и роборуки, и роботизированные образовательные комплекты.

Направление будет представлено широким ассортиментом робототехники. В частности, для проектных внедрений и закупок будут доступны модель Unitree H1, установившая мировой рекорд по бегу на короткой дистанции на Всемирных играх гуманоидных роботов, а также модель Unitree G1, которая успешно провела хирургическую операцию. Кроме того, заказчикам будет доступен широкий спектр готовых решений на базе роботов, которые можно применять в десятках различных отраслей – от HoReCa и мероприятий, до логистики, сборочных работ и геодезических исследований.

«Сейчас российский бизнес использует в сорок раз меньше гуманоидных роботов, чем в Южной Корее. Очевидно, что даже если не стремиться на первое место, у направления все равно большие перспективы в России. По разным данным, уже в ближайшие годы может возникнуть спрос на десятки тысяч штук гуманоидных роботов, а это рынок объемом в десятки миллиардов рублей, с потенциалом роста до сотен миллиардов, – сказал Игорь Роганков, управляющий партнер группы компаний X-Com. – Обычно рынок следует за лидерами. Уже известно, что Wildberries, Ozon и «Яндекс» внедряют роботов в свое производство и логистику. Это говорит о том, что в целом гуманоидные роботы уже готовы к массовому внедрению».

«Наиболее часто используемые сценарии гуманоидных роботов сейчас – это обучение и реабилитация, работа на мероприятиях, а также испытания разработка ПО, под любые эти цели мы можем подобрать гуманоидного робота. Кроме того, нашей командой разработан ассортимент робототехники, которая учитывает самые разные нужды бизнеса. Доступные в X-Com решения позволяют решать такие задачи как геодезическая разведка, детекция опасных газов, инспекция состояния оборудования, контроль динамики строительства, обслуживание гостей отеля, автоматизация уборки склада, и так далее», – сказала Инна Хайрулина, руководитель направления «Робототехника» ГК X-Com.

Для развития направления были заключены партнерские договоры с 10 крупными поставщиками специализированной и бионической робототехники, такими как Unitree, Deep Robotics, Pudu, Keenon, Ufactory, Agile-X, Elephant Robotics, Agibot, Petoi и Noetix. Кроме того, X-Com планирует предоставлять пользователям поддержку по гарантии.