Авиакомпания «КрасАвиа» перевела критичную ИТ-инфраструктуру на платформу серверной виртуализации VMmanager

Региональный авиаперевозчик «КрасАвиа» внедрил отечественную платформу виртуализации VMmanager компании ISPsystem (входит в «Группу Астра»), полностью отказавшись от зарубежного решения VMware. Это позволило авиакомпании обеспечить отказоустойчивость критичных сервисов, сохранить независимость от иностранных вендоров и заложить основу для дальнейшего масштабирования ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель ISPsystem.

«КрасАвиа» — российская региональная авиакомпания, базирующаяся в Красноярском крае. Предприятие выполняет регулярные пассажирские перевозки более чем по 30 направлениям, включая районы Крайнего Севера, а также международные рейсы в Монголию. Помимо пассажирского сообщения, компания осуществляет доставку почты, продовольствия, лекарств и других жизненно необходимых грузов, проводит санитарные рейсы для экстренной медицинской помощи, участвует в поисково-спасательных операциях и полётах в интересах лесопожарного центра. Остановка ИТ-сервисов в такой модели работы напрямую угрожает непрерывности критически важных операций.

Ранее виртуальная инфраструктура «КрасАвиа» строилась на базе VMware. После ухода зарубежного вендора с российского рынка компания столкнулась с рисками, связанными с отсутствием обновлений, технической поддержки и зависимостью от иностранного поставщика. Для предприятия, обеспечивающего стабильность полётов и безопасность пассажиров, требовалась надёжная отечественная альтернатива с возможностью дальнейшего развития.

Выбор был сделан в пользу VMmanager — масштабируемой платформы для создания отказоустойчивой среды виртуализации, поддерживающей как аппаратную, так и контейнерную виртуализацию. Продукт полностью разработан в России и включён в Единый реестр отечественного ПО. Среди ключевых критериев выбора — встроенные механизмы кластеризации для непрерывной работы виртуальных машин, единый интерфейс централизованного управления и способность платформы развиваться вместе с растущими потребностями бизнеса.

Проект стартовал с развёртывания тестового демостенда, на котором специалисты авиакомпании и ISPsystem проверили работу платформы под нагрузкой и протестировали сценарии, критичные для внутренних сервисов. Пилотный этап продлился шесть месяцев — за это время VMmanager подтвердил стабильность и полное соответствие требованиям заказчика. По итогам тестовая среда была переведена в промышленную эксплуатацию.

VMmanager успешно эксплуатируется в инфраструктуре «КрасАвиа», обеспечивая стабильную работу информационных систем, поддерживающих ежедневную деятельность авиакомпании. Переход на российское решение позволил исключить зависимость от зарубежного вендора, сохранить высокий уровень надёжности ИТ-сервисов и создать масштабируемую среду для дальнейшего развития.

«Отмечу высокую производительность платформы, удобную консоль управления и быструю работу консоли виртуальных машин. Виртуальные машины работают стабильно и быстро. Мы не используем какие-то специфические функции: VMmanager для нас прежде всего надёжная платформа виртуализации», — сказал Сергей Баёв, начальник отдела по инфраструктуре и телекоммуникационным системам «КрасАвиа».

«Проект в «КрасАвиа» наглядно показывает, что российские решения способны обеспечивать непрерывность критических процессов даже в такой требовательной к надёжности отрасли как авиация. Платформа VMmanager не только заместила зарубежный продукт, но и дала перевозчику современный инструмент для управляемого роста ИТ-инфраструктуры. Мы продолжим поддерживать команду авиакомпании на этом пути», — отметил Иван Нистратов, коммерческий директор ISPsystem.