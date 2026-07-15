Сбербанк внедряет GigaCode Desktop — мультиагентное приложение для управления жизненным циклом разработки

Сбербанк объявляет о внедрении нового программного решения GigaCode Desktop. Это универсальное приложение объединяет команду специализированных ИИ-агентов в едином интерфейсе, расширяя применение технологий искусственного интеллекта за пределы написания кода. Продукт уже применяется в ключевых подразделениях банка. В дальнейшем планируется вывод решения на внешний рынок. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

GigaCode Desktop предлагает оркестрируемую экосистему узкопрофильных агентов. Они работают синхронно: совместно ищут информацию, анализируют документы, формируют отчеты, готовят презентации, отслеживают промежуточные результаты и согласуют действия между собой.

Автоматизация рутинных операций позволяет сотрудникам переключить фокус с типовых процессов на сложные аналитические и креативные задачи. Решение ориентировано не только на разработчиков, но и на широкий круг специалистов: бизнес-аналитиков, тестировщиков, менеджеров проектов, продуктовых владельцев и экспертов по информационной безопасности.

Запуск приложения является стратегичесим этапом реализации концепции AI-Disrupt PDLC, направленной на создание единого портфолио инструментов Сбера для каждого этапа разработки продукта. На сегодняшний день корпоративная экосистема включает: GigaCode — ИИ-агент для генерации и анализа кода, GigaView — инструмент на базе GigaCode, позволяющий анализировать продуктивность разработчиков и эффективность работы команды, GigaIDE — интегрированная среда разработки, GitVerse — платформа для совместной работы с кодом и GigaStudio — система для создания веб-приложений с помощью генеративного ИИ.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Значительная часть интеллектуального труда до сих пор состоит из операционной рутины: поиска информации, оформления документов, аналитики, подготовки отчетов и постоянного переключения между приложениями. На эти процессы уходит до половины рабочего времени. ИИ-агенты способны взять их на себя, экономя каждому сотруднику несколько часов в неделю. Для крупной компании это эквивалент тысяч дополнительных человеко-часов. При работе со сложными бизнес-процессами GigaCode Desktop переводит взаимодействие из формата отдельных диалогов в режим управления группой автономных агентов. Платформа ускоряет командную работу и органично дополняет линейку решений, заложенных в нашу концепцию AI-трансформация разработки программного обеспечения — AI-Disrupt PDLC».