«Инферит» и «ИнфраМенеджер» заключили технологическое партнерство

Подразделение компании «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) — «Инферит ИТМен», разработчик системы дискаверинга и инвентаризации ИТ-инфраструктуры, и российская ИТ-компания «ИнфраМенеджер», разработчик одноименной ITSM-системы, объявили о технологическом партнерстве. Новое сотрудничество отвечает стратегии ГК Softline и способствует импортозамещению в сфере управления ИТ. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Вместе компании предложат рынку комплексное решение для инвентаризации, учета, контроля и управления ИТ-инфраструктурой. Его основой станет ПО для дискаверинга «Инферит ИТМен» и ITSM-система «ИнфраМенеджер».

«Инферит ИТМен» агрегирует данные из разных источников, нормализует их, идентифицирует, обогащает и типизирует для создания единого источника достоверной информации об ИТ‑активах организации. После чего осуществляет поставку очищенных данных для ITSM, ITAM и SAM-систем, к которым относится и «ИнфраМенеджер».

«ИнфраМенеджер» — это универсальная платформа для автоматизации ITSM-процессов. Она содержит полный функционал для автоматизации рутинных операций службы поддержки ИТ-сервисов: от Service Desk до управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры.

Объединив экспертизу «Инферит ИТМен» в области автоматизированного дискаверинга, нормализации и очистки данных ИТ-активов с ITSM-системой «ИнфраМенеджер», партнеры смогут помочь заказчикам снизить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой и повысить ее управляемость.

«Сотрудничество с “ИнфраМенеджер” выводит наши технологии на новый уровень практической пользы для заказчика. Мы закрываем разрыв между сбором данных об инфраструктуре и их применением в реальных процессах управления ИТ. Вместе с партнером мы формируем надежный фундамент для цифровой трансформации предприятий, где каждый актив учтен, а каждое изменение контролируемо», — отметил Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

«Сильная сторона “ИнфраМенеджер” — это глубокая процессная экспертиза в управлении ИТ. Наша платформа берет на себя всю сложность работы с разнородными массивами данных, которые собирает дискаверинг, и использует их для выстраивания бизнес-процессов. При этом у нас есть глубокая компетенция в области инструментов сбора. Мы понимаем, какую именно информацию и в каком формате должен отдавать дискаверинг, чтобы платформа могла качественно ее обрабатывать. Именно в этой связке — мощном процессном движке и глубоком понимании архитектуры сбора данных — сила нашей коллаборации. Вместе мы даем заказчикам возможность расширить арсенал инструментов, их комбинаций и сценариев использования для по-настоящему профессионального управления ИТ-ландшафтом», — сказал Андрей Рассамакин, CEO компании «ИнфраМенеджер».