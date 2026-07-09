МГТУ им. Н.Э. Баумана завершил миграцию на новую версию платформы CommuniGate Pro

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, один из технических вузов страны, завершил переход на новую версию платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro. Проект реализован компанией «Система Безопасных Коммуникаций» (СБК) при участии партнера Swiftline. Внедрение подтвердило статус университета как одного из крупнейших пользователей решения с 50 тысячами лицензий. Об этом CNews сообщили представители Swiftline.

Перед университетом стояла задача непрерывного поддержания высокого уровня информационной безопасности, стабильности и быстродействия коммуникационных сервисов. Для этого потребовалось обновление платформы с переходом на актуальную версию программного обеспечения от компании СБК. Ключевые требования к проекту включали сохранение кроссплатформенности, обеспечение непрерывности образовательных и административных бизнес-процессов, а также строгое соответствие требованиям к отечественному ПО, включенному в Единый реестр Минцифры России.

Специалистами СБК и компании Swiftline была разработана детальная дорожная карта перехода. Подготовительный этап проекта охватывал всесторонние консультации с ИТ-подразделением заказчика, в том числе по юридическим аспектам смены правообладателя и особенностям лицензирования. Благодаря тщательному планированию и длительной предварительной подготовке, в ходе которой на протяжении нескольких месяцев 2025 г. поддерживалась бесперебойная работа унаследованных версий, непосредственное обновление до версии 6.3.39 было выполнено без остановки ключевых сервисов.

Особенностью проекта стало продолжение тесного сотрудничества с ИТ-специалистами МГТУ им. Н.Э. Баумана, в рамках которого ведется поэтапное совершенствование функциональных возможностей платформы с учетом накопленного опыта эксплуатации. По итогам перехода работа над повышением удобства и эффективности платформы, включая развитие поисковых инструментов и мобильных приложений, ведется в плотном взаимодействии со специалистами технической поддержки вуза.

В настоящий момент коммуникационная среда университета, насчитывающая 50 тыс. лицензий CommuniGate Pro, работает стабильно: 40 тыс. учетных записей используются студентами, еще 10 тыс. – профессорско-преподавательским составом и административным персоналом. Вуз находится на прямой связи с командой СБК для оперативного решения возникающих вопросов.

«Миграция на новую версию платформы, особенно для заказчика с большим количеством лицензий, – серьезная задача для компании-разработчика. Наша команда имеет необходимый опыт осуществления бесшовных миграций и гарантирует безопасный переход на новую платформу, обеспечивая непрерывность ключевых процессов заказчика – поддержку деловой переписки, планирования времени сотрудников, работу каталога пользователей, ведение пользовательских задач, информационные рассылки по организации. Мы также обеспечиваем максимальную сохранность данных, что сводит риски для деятельности заказчика к минимуму. А специальные условия нашей ценовой политики делают использование платформы экономически эффективным для крупных образовательных учреждений», − сказал директор компании СБК Дмитрий Старовойтов.

«Переход на новую версию CommuniGate Pro прошел для университета в запланированный срок без критических сбоев. Мы не только сохранили накопленный функционал, но и получили оперативную доработку решения под наши задачи. Сегодня 50 тысяч студентов и сотрудников обеспечены безопасным сервисом корпоративных коммуникаций», – отметил Алексей Полянский, руководитель проектов дирекции информационных технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана.