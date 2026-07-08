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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создал ускоритель для нейросетей

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработал первый в стране нейросетевой ускоритель LinQ HX для встраиваемых систем на базе отечественного микропроцессора. Устройство полностью собрано из российских компонентов и не требует иностранных лицензий. Об этом CNews сообщил представитель ОЭЗ.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает производителей отечественной микроэлектроники. Один из резидентов столичной ОЭЗ создал модуль, который сможет заменить зарубежные ИИ-ускорители. Вычислительным ядром здесь служит российский микрочип для искусственного интеллекта — собственная разработка компании. Микросхема входит в реестр Минпромторга России. Статус резидента предприятие получило в 2025 г., и за это время оно вложило в свое развитие, включая НИОКР, почти 800 млн руб.», — сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.

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Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» цифровизация

Разработчик устройства — компания «ХайТэк». Созданный ею ускоритель обрабатывает данные в реальном времени — без подключения к интернету или облачным серверам. Его производительность достигает 30 трлн операций в секунду, что позволяет одновременно запускать до пяти нейросетей с задержкой от 1,5 до 2,3 миллисекунды. Модуль поддерживает широкий набор интерфейсов — от датчиков и камер до систем управления. Потребляемая мощность не превышает 40 ватт.

Сейчас решение не используется в городской инфраструктуре, но в перспективе может применяться в системах видеонаблюдения для автоматического выявления нештатных ситуаций. Технология также поможет создавать более автономных роботов, способных ориентироваться в пространстве и самостоятельно выполнять сложные задачи. Еще одно направление — медицина: на базе новой разработки можно создавать системы ИИ-диагностики и круглосуточного мониторинга состояния пациентов.

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