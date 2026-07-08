«Аксиома ИскИн» — новый интеллектуальный уровень управления данными промышленных активов

Линейка продуктов на базе платформы «Аксиома» дополнена новым решением — «Аксиома ИскИн». Интеллектуальная система призвана стать инструментом для анализа производственной информации, работы с корпоративными знаниями и поддержки принятия решений на промышленных предприятиях и объектах энергетики. Об этом CNews сообщили представители компании «Интерпроком».

Объем данных, с которыми ежедневно работают промышленные предприятия, растет экспоненциально: эксплуатационная документация, регламенты, отчеты технических служб, журналы ремонтов, нормативные справочники. В этом потоке теряется главное — способность быстро находить нужную информацию и видеть связи между разрозненными фактами. Именно эту задачу решает «Аксиома ИскИн».

Система объединяет разрозненные источники корпоративных данных в единое информационное пространство. Инженер, технолог или руководитель может задать вопрос на естественном языке — и получить не просто ссылку на документ, а структурированный ответ, основанный на данных из технической документации, инструкций и внутренних баз знаний. При этом каждый ответ сопровождается ссылками на исходные источники, что реализует принцип объяснимого искусственного интеллекта.

Технологической основой решения служит корпоративный граф знаний. Он связывает оборудование, технологические процессы, документы, нормативные требования и производственные данные, позволяя выявлять неочевидные взаимосвязи между объектами и событиями. Это превращает разрозненные архивы в работающий интеллектуальный актив.

«Аксиома ИскИн» предназначена для работы в цифровой среде самого предприятия — данные остаются в закрытом контуре организации. Это важно для объектов критической информационной инфраструктуры и предприятий, работающих в условиях строгих требований к технологическому суверенитету. Благодаря такой интеграции с существующими корпоративными системами решение не требует кардинальной перестройки ИТ-инфраструктуры, что обеспечивает быстрый старт и минимальные риски.

Среди ключевых результатов внедрения — сокращение времени поиска информации, ускорение подготовки ответов на технические вопросы, повышение доступности корпоративных знаний и создание единой среды для работы специалистов. Наибольший эффект «Аксиома ИскИн» принесет в энергетике, нефтегазовой отрасли, металлургии, химической промышленности, машиностроении и транспортной инфраструктуре.