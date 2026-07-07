Кастомный дашборд в «Битрикс24» сократить просрочку задач на 50% на крупном российском производстве оборудования «Пензнефтехиммаш»

Производитель оборудования для нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности, компания «Пензнефтехиммаш» (ПНХМ), совместно с разработчиками российской ИТ-компании «Smart Бизнес» успешно внедрили собственное решение для управления задачами. Интеграция дашборда с системой контроля в корпоративный портал «Битрикс24» позволила сократить количество просроченных задач вдвое, значительно повысить исполнительскую дисциплину и ускорить подготовку отчетности. Об этом CNews сообщили представители компании «Smart Бизнес».

Внедрение единой цифровой экосреды, в которой сегодня работают более 250 сотрудников компании (инженеры, менеджеры, отдел закупок и сервиса), позволило автоматизировать ключевые процессы. Ранее управление проектами и внутренними задачами требовало значительных временных затрат на сбор и анализ данных. Благодаря новому инструменту время, затрачиваемое на формирование отчетов по статусу задач, сократилось до 15 секунд. Прозрачная система рейтинга задач и визуальный контроль способствовали существенному росту исполнительской дисциплины среди персонала.

«Внедрение дашборда в «Битрикс24» стало для нас не просто автоматизацией, а настоящим инструментом управления эффективностью. Мы получили полный контроль над основными производственными процессами в режиме реального времени. Возможность видеть общую картину и рейтинг сотрудников мотивирует коллег работать более слаженно и укладываться в сроки», — отметили в руководстве «Пензнефтехиммаш».

Архитектура решения базировалась на корпоративной версии платформы «Битрикс24», развёрнутой в контуре заказчика. Ключевым элементом стал кастомный дашборд, разработанный с использованием Nuxt 4 + Bitrixjssdk + Nuxt.ui для прямого взаимодействия с базой данных портала. Это обеспечило автоматический сбор и обработку информации. Для визуализации данных и построения интерактивных графиков, отражающих статус задач, сроки и загрузку сотрудников, были задействованы встроенные инструменты BI-аналитики и средства визуализации платформы.

«Наша цель - не просто установить софт, а решить конкретную бизнес-проблему клиента. В случае с компанией «Пензнефтехиммаш», мы столкнулись с отсутствием оперативной картины по задачам и создали систему, которая делает работу каждого сотрудника прозрачной и измеримой. В результате за две недели количество просроченных задач сократилось на 50%, а отчеты, на которые раньше уходили часы, теперь формируются за секунды», — сказал директор ИT-компании «Smart Бизнес» Евгений Демин.

Успешный опыт «Пензнефтехиммаш» демонстрирует, как глубокая интеграция отечественных цифровых инструментов способна трансформировать управление на крупном производственном предприятии, повышая его конкурентоспособность. Этот кейс наглядно доказывает, что задачи по автоматизации и контролю эффективности, которые многие российские компании по-прежнему решают с помощью зарубежных продуктов, таких как Atlassian, имеют полноценную альтернативу на отечественном рынке.

Внедрение методологии и инструментов на базе «Битрикс24» и других российских платформ полностью отвечает задачам импортозамещения. Это позволяет не только обеспечить технологический суверенитет и безопасность данных, но и получить решение, глубоко кастомизированное под специфику именно российского производства.