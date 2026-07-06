Партнерство Arenadata и Axoft ускорит поставки российских решений управления данными в страны Восточной Европы и Центральной Азии

Группа Arenadata, один из российских разработчиков ПО на рынке систем управления и обработки данных, заключила новое партнерское соглашение с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft: компания выступит дистрибьютором решений вендора в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Грузии, Таджикистане, Туркменистане, Монголии, Молдове. Axoft сфокусируется на предоставлении сервисов, развитии экспертизы, дистрибуции решений вендора. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Для группы Arenadata это стратегический шаг на пути к расширению географии присутствия. Опираясь на разветвленную партнерскую сеть Axoft — более 3000 партнеров в семи странах, — вендор рассчитывает значительно увеличить охват клиентов, в том числе в сегменте среднего бизнеса и на зарубежных рынках.

Новое сотрудничество позволит Axoft усилить продуктовый портфель и экспертизу в ключевом направлении — управлении данными. Растущий спрос на решения в области больших данных (Big Data) даст партнерам Axoft конкурентное преимущество: они cмогут предлагать заказчикам готовые комплексные продукты для работы с данными, которые уже востребованы на рынке.

Среди продуктов, входящих в единую платформу для работы с данными группы Arenadata:

– Arenadata DB (ADB) — аналитическая распределенная система управления базами данных, использующая массово-параллельную архитектуру (MPP-СУБД). Решение построено на базе проекта с открытым исходным кодом Greengage, применяется в критически важных системах, работающих с большими объемами данных.

– Arenadata Hyperwave (ADH) — универсальная гибридная платформа на основе компонентов открытого кода (open source) и закрытых (проприетарных) решений, предназначенная для хранения, обработки и анализа данных любой структуры и объема.

– Arenadata QuickMarts (ADQM) — кластерная колоночная СУБД, созданная на основе технологии с открытым исходным кодом ClickHouse. Она позволяет выполнять аналитические запросы в режиме околореального времени на структурированных больших данных.

Решения производителя используют компании из финансовой сферы, ритейла, телекома, промышленности и госсектора. Партнеры Axoft смогут оперативно включать продукты группы Arenadata в коммерческие предложения и интеграционные проекты. Дистрибьютор поможет партнерам с реализацией технических пилотов, окажет сервисную поддержку на всех этапах сделки.

«Новое соглашение с Axoft — важный этап в развитии международного бизнеса Arenadata. Благодаря широкой партнерской сети Axoft наши платформы станут доступнее для заказчиков за пределами России. Это сотрудничество укрепит позиции Группы Arenadata на зарубежных рынках и позволит внедрять проверенные практики управления данными в проектах цифровой трансформации», — сказал Дмитрий Шеранов, директор по международному развитию и продажам группы Arenadata.

«Мы видим значительный потенциал в технологиях вендора и рассматриваем данное партнерство как один из ключевых элементов нашей стратегии по развитию ИТ-рынка в регионе. Наша цель — сформировать устойчивую экосистему, которая позволит диверсифицировать риски в компаниях партнеров и их заказчиков. Мы готовы вкладывать свою экспертизу по направлению в развитие канала, предоставляя партнерам все необходимые инструменты для успешного ведения бизнеса», — сказал Павел Кувязев, директор по развитию международного бизнеса компании Axoft.