CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Партнерство Arenadata и Axoft ускорит поставки российских решений управления данными в страны Восточной Европы и Центральной Азии

Группа Arenadata, один из российских разработчиков ПО на рынке систем управления и обработки данных, заключила новое партнерское соглашение с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft: компания выступит дистрибьютором решений вендора в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Грузии, Таджикистане, Туркменистане, Монголии, Молдове. Axoft сфокусируется на предоставлении сервисов, развитии экспертизы, дистрибуции решений вендора. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Для группы Arenadata это стратегический шаг на пути к расширению географии присутствия. Опираясь на разветвленную партнерскую сеть Axoft — более 3000 партнеров в семи странах, — вендор рассчитывает значительно увеличить охват клиентов, в том числе в сегменте среднего бизнеса и на зарубежных рынках.

Новое сотрудничество позволит Axoft усилить продуктовый портфель и экспертизу в ключевом направлении — управлении данными. Растущий спрос на решения в области больших данных (Big Data) даст партнерам Axoft конкурентное преимущество: они cмогут предлагать заказчикам готовые комплексные продукты для работы с данными, которые уже востребованы на рынке.

Среди продуктов, входящих в единую платформу для работы с данными группы Arenadata:

Arenadata DB (ADB) — аналитическая распределенная система управления базами данных, использующая массово-параллельную архитектуру (MPP-СУБД). Решение построено на базе проекта с открытым исходным кодом Greengage, применяется в критически важных системах, работающих с большими объемами данных.

Arenadata Hyperwave (ADH) — универсальная гибридная платформа на основе компонентов открытого кода (open source) и закрытых (проприетарных) решений, предназначенная для хранения, обработки и анализа данных любой структуры и объема.

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться
Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться цифровизация

– Arenadata QuickMarts (ADQM) — кластерная колоночная СУБД, созданная на основе технологии с открытым исходным кодом ClickHouse. Она позволяет выполнять аналитические запросы в режиме околореального времени на структурированных больших данных.

Решения производителя используют компании из финансовой сферы, ритейла, телекома, промышленности и госсектора. Партнеры Axoft смогут оперативно включать продукты группы Arenadata в коммерческие предложения и интеграционные проекты. Дистрибьютор поможет партнерам с реализацией технических пилотов, окажет сервисную поддержку на всех этапах сделки.

«Новое соглашение с Axoft — важный этап в развитии международного бизнеса Arenadata. Благодаря широкой партнерской сети Axoft наши платформы станут доступнее для заказчиков за пределами России. Это сотрудничество укрепит позиции Группы Arenadata на зарубежных рынках и позволит внедрять проверенные практики управления данными в проектах цифровой трансформации», — сказал Дмитрий Шеранов, директор по международному развитию и продажам группы Arenadata.

«Мы видим значительный потенциал в технологиях вендора и рассматриваем данное партнерство как один из ключевых элементов нашей стратегии по развитию ИТ-рынка в регионе. Наша цель — сформировать устойчивую экосистему, которая позволит диверсифицировать риски в компаниях партнеров и их заказчиков. Мы готовы вкладывать свою экспертизу по направлению в развитие канала, предоставляя партнерам все необходимые инструменты для успешного ведения бизнеса», — сказал Павел Кувязев, директор по развитию международного бизнеса компании Axoft.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Мобильный интернет в России заработает быстрее благодаря нейросетям. Даже на старых сетях 4G

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

В России появится новый завод по производству ТВ, холодильников и планшетов стоимостью $400 млн

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Кибератаки на российские компании перестали быть примитивными. Теперь почти половина - сложные DDoS-атаки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще