CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила цифровой комфорт участникам фестиваля «Динотерра»

МТС расширила покрытие LTE в кузбасской деревне Шестаково на время проведения крупного научно-популярного фестиваля «Динотерра», который пройдет здесь с 3 по 5 июля 2026 г. Быстрый мобильный интернет для гостей и организаторов праздника обеспечит стационарная базовая станция и передвижное телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для того, чтобы участники фестиваля могли на комфортной скорости пользоваться привычными цифровыми сервисами, специалисты МТС развернули на его площадке мобильную базовую станцию. Устойчивая голосовая связь и LTE-интернет доступны во всех локациях «Динотерры», включая палаточный городок, фудкорт, главную сцену, лекторий и зоны для развлечений и отдыха. Участники фестиваля смогут делиться впечатлениями онлайн: вести стримы с выступления ученых и артистов, загружать в соцсети фото и видео.

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке
Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке безопасность

«В Шестаково работает наша стационарная базовая станция LTE: местные жители и палеонтлоги, работающие летом на раскопках, имеют постоянный доступ к интернету. На время проведения «Динотерры» «население» деревни резко возрастает: чтобы участника фествиаля не было тесно онлайн, мы развернули непосредсвтенно на его площадке дополнительное покрытие», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Палеонтологические раскопки в Шестаково ведутся с середины 50-х годов прошлого века. Самое крупное открытие, уникальное массовое захороение пситтакозавров сибирских, было сделано здесь в 2014 г. Деревня Шестаково стала одной из главых туристических достопримечательностей Кузасса. «Динотерра», выросшая из локального праздника динозавра в крупный летний фестиваль с музыкальными хедлайнерами, проводится пятый год подряд. Мероприяте привлекает в кузбасскую деревню тысячи гостей, в том числе из соседних сибирских регионов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

В России создадут «красную кнопку» для принудительной посадки БПЛА

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Российского айтишника оштрафовали на 55 тыс. руб. за взлом резюме начальницы

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

Квантовый рывок России: ученые создали источник «сжатого» света, который есть лишь у единиц в мире

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще