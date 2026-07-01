«Алису AI» теперь можно выбрать ассистентом по умолчанию на Android-смартфонах

Пользователи Android теперь могут выбрать «Алису AI» ассистентом по умолчанию и вызывать ее поверх любого приложения одним жестом или удержанием кнопки навигации. Больше не нужно открывать приложение «Алисы AI» или переключаться между окнами — достаточно вызвать ассистента и сразу задать вопрос голосом или текстом.

При выборе «Алисы AI» ассистентом по умолчанию становятся доступны ее основные возможности. Она отвечает на текстовые и голосовые запросы, генерирует изображения, переводит текст, анализирует фотографии и помогает искать информацию в интернете. Кроме того, ассистент управляет «Яндекс Музыкой» и устройствами умного дома, показывает прогноз погоды, ставит таймеры и будильники, а также может набрать номер контакта или экстренной службы.

Новый режим особенно удобен в ситуациях, когда нужно быстро получить ответ, не прерывая работу со смартфоном. Например, можно попросить «Алису AI» объяснить незнакомый термин во время чтения статьи. Также она анализирует изображение с камеры: достаточно навести ее, например, на растение, инструкцию или состав продукта, и «Алиса AI» распознает и объяснит. С помощью камеры можно перевести иностранное меню или разобраться в сложной схеме, не переключаясь между приложениями. Ассистент генерирует изображения по запросу — например, рисует открытки, иллюстрации и показывает результат прямо в окне вызова.

Сделать «Алису AI» ассистентом по умолчанию можно при запуске приложения «Алисы AI», через пункт «Сделать ассистентом по умолчанию» в настройках приложения или в системных настройках Android. Для этого необходимо открыть настройки телефона, выбрать раздел «Приложения», затем – «Приложения по умолчанию» и «Цифровой помощник» и выбрать «Алису AI».