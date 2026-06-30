ИИ поможет пресечь незаконные свалки мусора в Нижегородской области

Компания NtechLab и разработчик программного обеспечения Angels IT запустили в Нижегородской области тестирование ИИ, который предотвращает свалки мусора в неположенных местах. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Теперь штрафы за захламление контейнерных площадок – выброс строительного или крупногабаритного мусора – будут назначаться автоматически. Нейросеть NtechLab анализирует видеопоток с камер городского наблюдения, а системы Angels IT – помогают автоматизировать работу исполнительных органов власти и направлять нарушителям штрафные санкции. В итоге постановление о штрафе формируется автоматически, проходит межведомственное электронное взаимодействие и «уходит» нарушителю.

«Последние несколько лет компания NtechLab последовательно развивает линейку городских решений, одно из важных для нас направлений – улучшение экологической ситуации в городах. Незаконный сброс мусора на контейнерные площадки – например, строительный мусор или шины – ухудшают экологию региона. Также уже в течение нескольких лет мы поставляем на рынок нашу нейросеть, которая может детектировать автомобили, мешающие проезду мусоровозов», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

«Нижегородская область стремится поддерживать и улучшать комфорт жизни в регионе. ИИ в этом случае – это комплексный продукт, который не просто облегчает жизнь коммунальным службам, а делает то, что не может взять на себя человек – круглосуточно выявляет нарушения на каждой городской контейнерной площадке», – отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Сейчас в Нижегородской области система работает на 373 контейнерных площадках, в июле 2026 г. запланировано расширение системы. До конца 2026 г. подобную систему планируется запустить в Саратовской, Самарской и Челябинской областях, а также во Владимире.