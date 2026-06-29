Сервис генерации отчетов Xsquare-Reports стал доступен в Yandex Cloud Marketplace

Компания «Хи-Квадрат» разместила сервис для автоматизации печатных документов Xsquare-Reports на маркетплейсе решений Yandex Cloud. Новый формат упрощает доступ компаний к сервису, позволяя начать использовать его возможности без затрат на развертывание собственной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Xsquare-Reports генерирует отчеты в форматах DOCX, XLSX и PDF на основе документов-шаблонов по HTTP-запросу с данными в форматах XML или JSON. Сервис является одной из функциональных частей платформы XSQUARE для быстрой разработки приложений и сложных бизнес-систем с минимальными затратами на программирование.

Пользователь создает шаблон в привычных офисных приложениях, а система автоматически заполняет его данными из любой базы. Благодаря REST API инструмент встраивается в существующие ИТ-системы и ERP-решения.

Размещение в Yandex Cloud Marketplace дает пользователям возможность начать работу с сервисом сразу после выбора в каталоге. Клиентам не нужно разворачивать собственную инфраструктуру, приобретать дорогостоящее серверное оборудование и выделять ресурсы на администрирование. Актуальная версия включает поддержку интерактивных PDF-форм, обработку больших массивов данных и динамическое создание многостраничных Excel-документов. Среди дополнительных возможностей – генератор запросов для автоматического создания и проверки обращений к сервису на основе готовых шаблонов, встроенная конвертация документов в PDF и функция автоматического сбора диагностической информации для техподдержки.

«Компании могут годами откладывать автоматизацию отчетности из-за сложности внедрения on-premise-решений и высоких первоначальных затрат. Размещение в Yandex Cloud Marketplace решает обе проблемы. Например, можно начать с пилотного проекта, оценить эффект и масштабировать дальше. Всё это без рисков и крупных инвестиций на старте», – отметил технический директор компании «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.