CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Сервис генерации отчетов Xsquare-Reports стал доступен в Yandex Cloud Marketplace

Компания «Хи-Квадрат» разместила сервис для автоматизации печатных документов Xsquare-Reports на маркетплейсе решений Yandex Cloud. Новый формат упрощает доступ компаний к сервису, позволяя начать использовать его возможности без затрат на развертывание собственной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Xsquare-Reports генерирует отчеты в форматах DOCX, XLSX и PDF на основе документов-шаблонов по HTTP-запросу с данными в форматах XML или JSON. Сервис является одной из функциональных частей платформы XSQUARE для быстрой разработки приложений и сложных бизнес-систем с минимальными затратами на программирование.

Пользователь создает шаблон в привычных офисных приложениях, а система автоматически заполняет его данными из любой базы. Благодаря REST API инструмент встраивается в существующие ИТ-системы и ERP-решения.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Размещение в Yandex Cloud Marketplace дает пользователям возможность начать работу с сервисом сразу после выбора в каталоге. Клиентам не нужно разворачивать собственную инфраструктуру, приобретать дорогостоящее серверное оборудование и выделять ресурсы на администрирование. Актуальная версия включает поддержку интерактивных PDF-форм, обработку больших массивов данных и динамическое создание многостраничных Excel-документов. Среди дополнительных возможностей – генератор запросов для автоматического создания и проверки обращений к сервису на основе готовых шаблонов, встроенная конвертация документов в PDF и функция автоматического сбора диагностической информации для техподдержки.

«Компании могут годами откладывать автоматизацию отчетности из-за сложности внедрения on-premise-решений и высоких первоначальных затрат. Размещение в Yandex Cloud Marketplace решает обе проблемы. Например, можно начать с пилотного проекта, оценить эффект и масштабировать дальше. Всё это без рисков и крупных инвестиций на старте», – отметил технический директор компании «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Король, «ЭОС»: Руководители МФЦ вынуждены балансировать между цифровизацией, импортозамещением и качеством

Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов

Согласие с альтернативой: как крупный бизнес обрабатывает персональные данные и что облегчит эту работу

На замену Apple и Samsung: созданы отечественные чипы для смарт-часов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще