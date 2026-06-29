NDBC объединила управление проектной деятельностью и сервисом в PSA-системе на базе BPMSoft

Компания NDBC, российский мультивендорный ИТ-интегратор, завершила внедрение PSA-системы для автоматизации управления профессиональными услугами на базе российской low-code платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). В результате все ключевые операционные процессы были переведены в единое цифровое пространство. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Ранее для управления проектной деятельностью, учета рабочего времени специалистов и обработки сервисных обращений в NDBC использовали отдельные инструменты. По мере роста бизнеса и увеличения числа клиентов такой подход начал создавать дополнительные трудности в координации работ и контроле загрузки команд. Для повышения прозрачности процессов компания приняла решение создать единый контур управления на базе BPMSoft.

Внедрение было реализовано силами собственной команды NDBC и заняло три месяца. За это время ИТ-специалисты провели анализ процессов, настроили платформу, выполнили миграцию данных и перевели пользователей на новую систему. После двухмесячной пилотной эксплуатации и обучения сотрудников решение было развернуто на всю компанию.

Сегодня BPMSoft обеспечивает ведение портфеля проектов, учет рабочего времени персонала, обработку клиентских обращений, внутренние HR-процессы и формирование аналитической отчетности. Руководители получили возможность в режиме реального времени контролировать загрузку команд, выполнение работ и соблюдение договорных обязательств перед заказчиками.

Система продолжает развиваться итерационно: команда NDBC еженедельно расширяет ее функциональность без остановки работы пользователей. В ближайших планах – интеграция с 1С, автоматическая генерация резюме специалистов для подготовки проектных предложений и применение технологий ИИ для автоматизации работы с обращениями и аналитики. Важным этапом станет настройка инструментов финансового управления: расчет экономики проектов, учет плановой и фактической выручки, контроль бюджетов с детализацией прямых и накладных расходов, оценка прибыльности команд и направлений, а также дашборды с ключевыми финансовыми показателями и прогнозом денежных потоков.

Алексей Коровин, технический директор NDBC: «Внедряя BPMSoft у клиентов, мы хорошо понимали, какие процессы требуют автоматизации и какие инструменты для этого необходимы. Однако собственный проект позволил нам посмотреть на ситуацию глазами заказчика. Главным результатом стало создание единого контура управления проектной деятельностью, трудозатратами и сервисом. Теперь мы видим полную картину по загрузке специалистов, исполнению обязательств перед клиентами и эффективности внутренних процессов».

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Этот кейс демонстрирует растущий интерес российских ИТ-компаний к специализированным решениям для управления профессиональными услугами. Особенно ценно, что наш партнер использует платформу не только для клиентских внедрений, но и для автоматизации собственных бизнес-процессов. Такой подход позволяет глубже понимать потребности рынка и формировать лучшие практики внедрения».